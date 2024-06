Bombeiro da Eliana recusa R$ 50 mil e diz não para sexo com homem

Yuri Bonotto, o famoso Bombeiro da Eliana, recusou uma proposta de R$ 50 mil para fazer sexo com homens. O modelo disse ainda que não faria programa por dinheiro nenhum do mundo.

ANÚNCIO

As revelações foram feitas durante uma entrevista para a revista Quem, onde ele revela que não faria sexo por dinheiro nem com mulheres.

O bombeiro do programa Eliana afirmou também que se revolta com o fato de que a maioria das pessoas acham que criadores de conteúdo adulto fazem programa.

“Chega a ser ofensivo esse tipo de proposta. Não entendo por que tem gente que acha que quem vende fotos sensuais faz programas. Plataforma de conteúdo é trabalho como qualquer!”, disse o famoso.

Ao dar mais detalhes sobre o tipo de conteúdo +18 que ele produz, Yuri revelou que não tem intenção de publicar fotos e vídeos de sexo explícito no futuro.

“Tem gente que está na plataforma que faz, mas eu não faria nunca”, apontou. “O pessoal sempre me pede sempre. Não tenho vontade nenhuma de fazer. As pessoas precisam respeitar o limite do outro”.

Marido de Xuxa usa emoji para flertar na web

Um emoji de foguinho foi a causa da briga entre Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, e Yuri Bonotto, o Bombeiro do Programa Eliana (SBT), que discutiram por meio das mensagens privadas do Instagram, segundo o site Metrópoles.

ANÚNCIO

O problema é que para Yuri, Junno deu em cima de Leoni Escobar, namorada do modelo usando o emoji em várias fotos postadas por ela.

Com a polêmica, o marido de Xuxa Meneghel teria chamado Yuri para conversar e pedir desculpa, mas o modelo não aceitou: “Tô vindo aqui para me desculpar. Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois. Já curti muita coisa dos dois juntos, enfim… Se quiser falar [número de telefone]”.