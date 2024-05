Conheça o jeans de ferradura, que está viral no Tik Tok

As calças com pernas em forma de barril ou ferradura estão marcando tendência no TikTok

Parece que as calças jeans skinny têm os seus dias contados devido à tendência que está dominando o Tik Tok há alguns meses, embora seja um estilo que já existe há anos. Estamos falando das calças de ferradura, pelo óbvio, a forma visual é precisamente a desses objeto.

ANÚNCIO

Parece que quem as usa tem as pernas fortemente arqueadas ao nível dos joelhos. Esta peça, para conseguir essa silhueta, tem dois recortes em cada costura lateral para alargar a bota, além de uma ou mais pregas horizontais ao nível do joelho do lado interno da bota.

As garotas que estão definindo essa tendência na rede social chinesa aconselham que a curvatura seja larga como os ombros, para ter um equilíbrio visual. Isso ganhou grande relevância porque adiciona volume, sendo ideal para mulheres com pernas muito finas, e toda a atenção se concentra nessa área do corpo. São uma opção moderna e versátil que pode se adaptar a diferentes estilos e ocasiões.

Uma das vantagens desta peça é que destaca a cintura e equilibra os quadris e as coxas, favorecendo a figura de quem tem o corpo em forma de ampulheta. Enquanto para aquelas com quadris largos, ajuda a disfarçá-los e dá uma imagem mais proporcional. Para aquelas com ombros mais largos que os quadris, ajuda a equilibrar a parte superior com a inferior.

Vamos te dar algumas opções para combinar essas calças na moda.

1. Pareça casual

Uma camiseta básica branca ou preta justa pode equilibrar o volume da calça jeans, criando um visual casual e confortável. Adicione um par de tênis esportivos ou mocassins. Como acessórios, um cinto largo para definir a cintura, óculos de sol e uma bolsa tote ficam bem.

2. Roupa elegante

Escolher uma blusa de seda ou cetim pode elevar o visual das calças de perna larga para uma ocasião mais formal. Opte por cores neutras ou tons pastel, que devem ser perfeitamente combinadas com saltos altos, stilettos, uma bolsa de mão e joias delicadas.

ANÚNCIO

3. Pareça ousada

Algumas optam por usar uma camiseta com algum motivo ou estampa chique e depois dar um aspecto irreverente com uma jaqueta de couro justa. Um estilo bastante moderno que pode ser combinado com botas de couro e uma pequena mochila no mesmo material, assim como brincos grandes.

4. Look clássico

Uma camisa branca nunca falha e se a colocares dentro das calças de ganga, criarás um estilo clássico e intemporal. Podes desapertar alguns botões e adicionar um colar chamativo. Os tênis brancos ou mocassins, um relógio elegante e uma bolsa a tiracolo, darão o toque chique que procura.

5. Look de verão

Um top curto equilibra a silhueta ampla das calças jeans, ideal para um look de verão. Use sandálias rasteiras ou de plataforma.