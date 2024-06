[VÍDEO] Após furtar loja, pai obriga filho a devolver camisa, que ganha a peça em seguida

Após o filho furtar uma camisa de time de futebol em uma loja de Luziânia, cidade de Goiás, o pai obrigou o menino a voltar na loja, pedir desculpas e devolver o item.

Um vídeo de câmera de segurança mostra a camisa do time Manchester City sendo levada pela criança.

O pai notou que o filho estava com a camisa no dia seguinte do furto, que ocorreu na última terça-feira (11).

Para o pai, a criança foi coagido por outros dois adolescentes que o acompanhavam. “Eu sempre trabalho e corrijo ele”, disse o pai em vídeo feito pelo comerciante da loja.

Imagens da câmera de segurança da loja flagraram o momento em o menino pergunta o vendedor onde é o banheiro e ele o acompanha até o fundo da loja.

Enquanto isso, outro menino tira a camisa da arara e a esconde dentro da bermuda. Ao voltar para a loja, o lojista não percebeu o furto.

Menino ganhou camisa de presente

Após o ocorrido, o lojista resolveu dar a camisa de presente para a criança.

VÍDEO: Motorista atira contra passageira durante briga de trânsito em SP

Um vídeo que mostra um motorista atirando em direção a um veículo com ocupantes viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu na última sexta-feira (14), na Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), interior de São Paulo.

Tudo começou durante uma briga de trânsito. Após o diálogo, um homem dispara três vezes contra o veículo: uma vez no vidro, em direção ao passageiro, e duas vezes no pneu do carro.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil, baseado no vídeo dos disparos, que você confere a seguir.