CBLOL 2024: somente uma equipe segue invicta na competição

As partidas do CBLOL 2024 voltaram a acontecer neste sábado, 15 de junho. Em meio a uma semana tensa para os games e esports, as equipes garantiram momentos de emoção com jogos incríveis nesta tarde.

Enquanto algumas equipes perderam a invencibilidade nessa etapa da competição, uma única segue na liderança da tabela e conquistando uma vantagem importante.

O primeiro game do dia marcou a disputa entre Kabum e INTZ. Enquanto os Ninjas estavam passando por momentos de instabilidade, a Magnética vive seu melhor momento na era das franquias do CBLOL. Apesar de um jogo ligeiramente pegado, uma jogada pelo bônus do Barão acabou definindo os rumos da partida e deixando a situação favorável para a Kabum, que conseguiu aproveitar a vantagem e conquistar a vitória. Com o resultado, a invencibilidade da INTZ foi quebrada e o time agora carrega sua primeira derrota na competição.

Sonho distante

Enquanto o primeiro game marcou a queda de um dos times invictos, o segundo jogo do dia decretou uma crise. Na partida entre LOUD e LOS vimos uma postura diferente por parte da Onda Laranja, que veio com tudo para cima da atual tetracampeã do CBLOL. Com direito a uma jogada incrível do toplaner SuperCleber, parecia que a LOS ia marcar sua primeira vitória na competição, mas isso se mostrou um sonho distante pois uma sequência de erros da equipe colocou a LOUD de volta no jogo. Uma vez de volta, a Verduxa conquistou mais uma vitória e deixou a LOS sem saber o que é vencer nesse split.

Depois foi a vez da RED Canids Kalunga enfrentar a FURIA e colocar a “lei do ex” a prova. E o começo do jogo foi melhor para a FURIA, que saiu com vantagens e parecia ter tudo sob controle até que a RED conseguiu se alinhar e entrar na partida. Com boas jogadas coordenadas, a Matilha conseguiu tomar as rédeas da partida e rumar para sua segunda vitória no split.

Somente 1 segue invicto

O quarto game foi o encontro de gigantes. Fluxo e Vivo Keyd Stars disputaram uma partida que definiria a última equipe invicta no split. Enquanto o começo do jogo se mostrou equilibrado, uma série de eliminações nas mãos do atirador do Fluxo, Trigo, colocou a equipe na frente. Com a vantagem, o Fluxo conseguiu acuar a VKS em sua base e ficar com o jogo praticamente ganho. Bastou uma jogada que resultou em diversas eliminações para o Fluxo garantir a vitória e cravar seu lugar como o primeiro colocado na competição.

Para terminar o dia, a Liberty tinha mais uma chance de provar seu método ao enfrentar a PaiN Gaming, no entanto as coisas não correram como o esperado e não demorou muito para os Tradicionais colocarem uma boa vantagem no placar. Uma vez com a vantagem, bastou administrar as jogadas e rumar em direção à base da Liberty para conquistar mais uma vitória. Enquanto isso, a Liberty segue sem vencer na fase de pontos.