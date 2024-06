CBLOL 2024: duas equipes seguem invictas após o segundo final de semana!

Chegou ao fim o segundo final de semana do CBLOL 2024. Enquanto as equipes seguem na disputa pelo título deste split, os torcedores continuam acompanhando cada rodada com olhos atentos e esperanças de ver seu time do coração levando o título e a vaga para o Worlds 2024 de League of Legends.

ANÚNCIO

Neste domingo, jogando pela quarta rodada da competição, as equipes se enfrentaram novamente e movimentaram a tabela com algumas vitórias inesperadas e derrotas amargas. Quer saber o resultado dos jogos de hoje e como ficou a tabela da competição após mais um final de semana de partidas? A gente te conta!

Sequência de quatro vitórias inesperada

Para começar bem o dia, a primeira partida foi o confronto entre INTZ e LOUD, duas equipes com muita história na competição e que vem de resultados expressivos. Enquanto a LOUD conquistou 4 títulos seguidos, a INTZ estava em busca da quarta vitória em sequência pra cravar seu melhor desempenho no início de uma fase de pontos na era das franquias no CBLOL. E mesmo com a LOUD tentando conquistar a vitória, a Magnética não se abalou e fechou o jogo para garantir o quarto ponto.

Já no segundo game, FURIA e KaBuM! Se enfrentaram em um game estudado e mais estratégico. Com poucos abates e boa movimentação ao redor do mapa, a FURIA conseguiu sua segunda vitória na competição, deixando os Ninjas com uma sequência de 3 derrotas preocupantes.

Alguém precisa vencer

No terceiro jogo do dia, foi a vez de Liberty e RED Canids Kalunga se enfrentarem em uma batalha entre duas equipes que não tiveram um bom início de campeonato. Antes do game os dois times entraram no stage amargando 3 derrotas seguidas e a lanterna da tabela. Quem levou a melhor foi a RED que conseguiu responder as jogadas dos adversários e pela primeira vez demonstrar um jogo mais assertivo.

Depois foi a vez de Vivo Keyd Stars e PaiN Gaming se enfrentarem em um duelo tradicional dos esports, principalmente do League of Legends. Enquanto a PaiN tentava seu primeiro 2-0 a VKS tentava se manter no topo com 4 vitórias seguidas, e parece que não foi tão sofrido assim conquistar mais esse ponto. Com jogadas convincentes e de forma direta a VKS não deu chances para a PaiN mostrar seu jogo e saiu com sua quarta vitória na competição, permanecendo invicta até o momento.

Por fim, LOS e Fluxo se enfrentaram no último confronto da semana e parece que ainda não foi o bastante para a equipe da Onda Laranja se acertar na competição. Após conseguir um bom desempenho e até mesmo abrir a base adversária, a LOS viu a vitória escapar de suas mãos após uma boa iniciação do Fluxo pela rota inferior. Em menos de cinco minutos a situação da partida virou completamente e o time de Shini e Trigo conquistou sua quarta vitória e a liderança da competição até o momento.