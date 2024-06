CBLOL 2024: confira tudo o que aconteceu nas partidas da rodada 3

Este sábado, 8 de junho, foi dia da terceira rodada da fase de pontos do CBLOL 2024. As disputas pelo segundo split, e pela vaga no Worlds de League of Legends, seguem acontecendo e deixando os torcedores animados com a possibilidade de rever grandes personalidades do cenário retomando suas carreiras como profissionais.

E nesta rodada, em específico, foi a vez de um reencontro esperado pelos torcedores e que aconteceu logo na primeira partida do dia. No confronto entre LOS e PaiN Gaming tivemos o reencontro do atirador BrTT, que atualmente defende a LOS, com a equipe na qual ele se destacou ao longo da carreira.

Logo no começo do game já ficou claro que a LOS não teria vida fácil no jogo. A aparição de Cariok, caçador da PaiN, pela rota inferior acabou complicando a vida do atirador e do suporte da LOS, que acabaram saindo atrás no jogo e apresentando dificuldades em acompanhar as movimentações dos Tradicionais.

Com uma excelente atuação do topo Wizer, a PaiN conseguiu vantagens significativas em todo o mapa e deixou o jogo bem complicado para a LOS, que ficou sem ter como responder as movimentações e acabou vendo o game desandar em todas as rotas. Em pouco tempo, ficou praticamente impossível da Onda Laranja se manter no jogo o que garantiu uma vitória tranquila para a PaiN que apenas rumou para a base e conquistou seu segundo ponto na competição.

O Shini voltou!

No game seguinte foi a vez de Fluxo e Kabum se enfrentarem e, confirmando as altas expectativas, o time de Shini e companhia não deixou barato para os Ninjas que tentavam a segunda vitória na competição. Apesar de um início de jogo equilibrado, o Fluxo conseguiu controle em todas as rotas e com uma excelente atuação do duo da rota inferior deixou a situação complicada para a Kabum voltar para o game. Com a vitória, o Fluxo de Shini conseguiu sua terceira win na competição, se firmando como uma das equipes a serem batidas nesse split.

Quem também veio para tentar a terceira vitória seguida foi a INTZ, que encarou a RED Canids Kalunga que chegou no jogo em um momento complicado da equipe, amargando duas derrotas logo na semana de estreia na competição. Mas, ao menos no começo do jogo, a Matilha que veio para a Arena neste final de semana mostrou uma postura diferente.

Com um início de jogo muito bom, a RED não se mostrou intimidada por seu histórico da semana passada e chegou com tudo, encaixando uma sequência de três eliminações. No entanto, eles acabaram sacrificando os dois primeiros dragões e algumas barricadas que deixaram a INTZ grudada no placar de ouro. E foi justamente com estes bônus neutros e com uma jogada equivocada da RED que a INTZ conseguiu voltar para o jogo e abrir completamente a base da Matilha, que ficou com o Nexus exposto. Apesar de uma tentativa de se salvar, a RED não conseguiu parar a INTZ, que conquistou a terceira vitória na competição.

O fantasma das três derrotas

Já no quarto game do dia, foi a vez de LOUD e Liberty se enfrentarem na Arena. Enquanto a LOUD, atual campeã do CBLOL, veio para tentar sua segunda vitória, a Liberty tenta provar a eficiência do método e conquistar o primeiro ponto no split. E diferente das demais partidas, o jogo começou pegado e com eliminações significativas para as duas equipes. Apesar de eliminações equilibradas, a movimentação do caçador da LOUD deixou a equipe em vantagem de mapa, enquanto a Liberty precisou correr atrás do prejuízo.

Apesar de conseguir segurar o jogo até o Dragão Ancião, a Liberty não conseguiu converter a vantagem de ouro em vantagem de mapa, o que a LOUD conseguiu fazer com maestria, chegando a abrir a base adversária e ficar em uma excelente condição de vitória. O que foi confirmado após uma iniciação equivocada da Liberty que deixou a vantagem numérica para os adversários e levou à vitória da Verduxa.

Para fechar o dia, foi a vez da Vivo Keyd Stars encarar a FURIA e tentar se manter com três vitórias na competição. E mesmo com um começo de jogo equilibrado entre os dois times, logo ficou claro o motivo da VKS estar entre as melhores equipes da competição até o momento. No jogo mais rápido do dia a VKS não deu chances para a FURIA entrar na partida e simplesmente atropelou os adversários rumo ao topo da tabela.

Com os jogos de hoje finalizados, Vivo Keyd Stars, INTZ e Fluxo seguem sem perder até o momento, enquanto a RED Canids, LOS e Liberty ainda não conseguiram se encontrar com a vitória.