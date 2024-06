CBLOL 2024: saiba o que aconteceu nas partidas deste domingo

As partidas da segunda etapa do CBLOL 2024 seguem acontecendo a todo vapor! Se na primeira rodada tivemos grandes reestreias na Arena CBLOL, na segunda vimos algumas equipes se destacando logo no início da competição. Quer saber o que aconteceu nas partidas? Nós te contamos!

O domingo de disputas começou com o confronto entre LOS e Furia, duas equipes que perderam seus primeiros confrontos na rodada de número 1. E as emoções começaram ainda no draft, quando o veterano brTT escolheu um de seus campeões icônicos: Draven.

Apesar da escolha, considerada como um conforto e que foi capaz de incendiar a torcida, o desempenho da LOS na partida deixou a desejar. Mesmo com boas lutas e conseguindo encaixar algumas eliminações, o coletivo da Furia se fez mais forte e mostrou que nem sempre uma composição inovadora pode ser uma boa resposta. Com a vitória, a Furia conquistou seu primeiro ponto na competição, enquanto a LOS terminou o primeiro final de semana com 2 derrotas.

História e Tradição

No segundo game do dia, tivemos o confronto entre Vivo Keyd Stars e Kabum. Um jogo que começou bom para a VKS, mas que em pouco tempo desandou depois que o midlaner da Kabum, Hauz, conseguiu uma boa vantagem nas rotas. Apesar disso, algumas decisões equivocadas fizeram com que a VKS voltasse para o jogo de forma definitiva, garantindo o game e conquistando sua segunda vitória na competição.

Para a terceira partida, PaiN Gaming e Fluxo se enfrentaram em uma disputa de Tradição contra história. Com um começo de jogo equilibrado, as duas equipes conseguiram conquistar vantagens importantes e levaram um game com muitas eliminações e que ficou indefinido por grande parte da partida. Foi justamente com a atuação de Shini, que volta ao CBLOL depois de uma pausa na carreira, que o Fluxo conseguiu se colocar na frente durante a partida e garantir sua segunda vitória na competição.

Surpresas

O quarto jogo do dia trouxe uma grande surpresa com seu resultado. Na partida entre INTZ e Liberty vimos que a INTZ que voltou para o segundo split deste ano é completamente diferente da que jogou na temporada passada. Com um jogo assertivo e conciso, a Magnética conseguiu colocar vantagem nos pontos principais da partida, garantindo a recursos para os campeões necessários e conquistando uma vitória relativamente tranquila para cima da Liberty, terminando a semana com um placar de 2-0 e destaque para o midlaner Dioge, que faz o seu primeiro split no CBLOL depois de uma passagem significativa pelo CBLOL Academy.

Para fechar o dia, foi a hora da RED Canids Kalunga enfrentar a LOUD em um dos jogos mais pegados, e longos, do dia. Apesar de um bom começo na partida, a RED novamente teve problemas no meio do jogo e acabou cedendo muita vantagem para a LOUD que soube aproveitar os erros e empatar novamente a partida. A partir desse ponto, foi uma questão de apenas dominar as rotas e fechar o game na primeira oportunidade. Com isso, a LOUD sai 1-1 no final de semana enquanto a RED amarga um 0-2.