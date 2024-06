CBLOL: começa a disputa pelo título da segunda etapa de 2024

O segundo split do CBLOL 2024 começou na tarde deste sábado, 01 de junho. Ao longo das próximas semanas as equipes se enfrentam na fase de pontos, com turno e returno, para descobrir quem serão os 6 times que classificados para os playoffs da competição.

ANÚNCIO

E para começar com tudo, o primeiro game da tarde foi uma repetição da última final, trazendo o confronto entre LOUD e PaiN. No começo do jogo, quem levou a melhor foi a PaiN, que conseguiu colocar 3 eliminações de vantagem logo nos momentos iniciais da partida. E o ritmo de jogo por parte dos Tradicionais seguiu acelerado, com objetivos e eliminações conquistados enquanto a LOUD apenas observou.

O cenário mudou no meio de jogo, quando a LOUD conseguiu encaixar boas lutas e voltar na partida após neutralizar completamente os jogadores da PaiN, que cederam parte da vantagem conquistada anteriormente. A partir desse ponto, a LOUD conseguiu conquistar objetivos importantes, tirando a diferença de ouro e colocando a partida em condição de vitória para as duas equipes.

No entanto, a PaiN encaixou algumas jogadas determinantes e após eliminar todos os jogadores do time adversário conquistou a primeira vitória do split.

O Pai voltou

O segundo game do dia marcou a estreia dos elencos de Fluxo e Furia. Do lado do Fluxo, Shini e Trigo voltaram ao CBLOL, enquanto pela Furia as mudanças foram mais intensas com o topo Zzk, o jungler Wiz e o suporte Jojo.

E o começo da partida foi melhor para o Fluxo, que conseguiu impor vantagem, mas ainda acabou deixando espaço para a Furia voltar. Mas apesar disso, a Furia deixou o Fluxo disparar no placar de ouro e nas vantagens de mapa, chegando a abrir dois inibidores em uma mesma jogada. Com isso, não demorou muito pro Fluxo rumar para a vitória e conquistar o primeiro ponto na competição.

No terceiro game da tarde, foi a vez do jogo mais esperado do dia: LOS contra INTZ, com direito ao retorno de brTT ao cenário profissional de League of Legends. E apesar do começo de jogo estudado por parte das duas equipes, a LOS fez a alegria da torcida depois de um triplekill nas mãos de brTT, que veio com tudo para a primeira luta do jogo e conseguiu três eliminações, garantindo a vantagem para a LOS.

ANÚNCIO

No entanto, uma boa luta da INTZ no covil do barão mudou completamente o rumo da partida e deixou o jogo nas mãos da INTZ, que conseguiu abrir a base da LOS e deixou a onda laranja em uma situação complicada. E foi justamente com essa abertura que a Magnética começou o split com uma vitória importante e impactante para jogadores e torcedores.

Talentos do Academy seguem brilhando no CBLOL

O quarto jogo do primeiro dia de partidas foi entre Liberty e Kabum, que vieram para o stage na esperança de um split diferente. Em uma partida ligeiramente equilibrada, com bons momentos para as duas equipes, o grande destaque ficou por conta dos talentos que surgiram no CBLOL Academy e hoje brilham no CBLOL. Os jogadores da rota do topo Makes (LBR) e Betão (KBM), fizeram grandes jogadas que garantiram condições de vitória para suas equipes. Depois de um roubo de barão, quem levou a melhor foi a Kabum, que conquistou sua primeira vitória sem dar espaço para a Liberty se recuperar do erro.

Fechando as partidas do primeiro dia, tivemos o confronto entre Vivo Keyd Stars e RED Canids Kalunga, duas das equipes que completaram o top 4 do split passado. Com poucas mudanças no elenco, as duas equipes começaram com um jogo mais lento, brigando por objetivos neutros. E foi justamente em uma luta pelo Arauto que a RED conseguiu colocar vantagem no jogo, perdendo o objetivo, mas levando 3 eliminações. Apesar disso, a VKS tomou decisões mais assertivas e mesmo perdendo em eliminações conseguiu conquistar espaço de mapa. Deixando um pouco a desejar no desempenho pelas rotas laterais, a RED apenas assistiu enquanto a VKS pegou a vantagem na partida e rumou para a base, conquistando a sua primeira vitória na competição.