Corte de cabelo para mulheres acima dos 50 anos: os erros e acertos que você deve conhecer

Um corte de cabelo pode se tornar um grande aliado para rejuvenescer ou também o seu pior inimigo se você não souber escolher o que mais te favorece, por isso é importante conhecer muito bem suas características faciais e o que pode realçá-las, e se não souber, consultar uma especialista será de grande ajuda e assim você irá parecer melhor. O corte de cabelo adequado reforça sua autoestima.

Outro aspecto que deves ter em conta é a textura do cabelo. De acordo com o especialista em design capilar, Mark Townsend, isso é vital porque um corte não irá mudar isso e é preciso escolher um que se adapte à sua realidade, por isso ele aconselhou, num artigo da revista Cosmopolitan, a apoiar-se em celebridades que tenham semelhança na textura e tipo de rosto, assim tirarás o máximo partido do teu cabelo.

Então, quais são os erros cometidos por mulheres com 50 anos ou mais? A especialista em estilo, Olga G. San Bartolomé, detalhou à revista Clara dois pontos fundamentais a serem considerados: o comprimento e a falta de movimento.

Ela explicou que "quando exageramos, podemos criar o efeito oposto, um efeito estranho", já que geralmente, quando o cabelo ultrapassa a clavícula, costuma estar associado a cortes de "menina jovem", por isso sugeriu que, ao atingir essa idade, é melhor manter o cabelo mais curto do que na juventude, pois é muito mais prático e porque o cabelo tende a perder densidade.

Em relação ao movimento, San Bartolomé afirmou que é necessário que o corte contribua com volume, especialmente se o cabelo for liso, e até sugeriu que é preciso "dar uma inclinação às pontas para que não caiam retas e planas para baixo".

Por sua vez, o estilista Raúl Roa sugeriu em seu canal do Youtube alguns cortes, alguns mais clássicos e outros mais arrojados: O "Choppy Bob", porque proporciona um acabamento descontraído e pode ser usado naturalmente. A este podem ser adicionadas camadas leves para gerar mais movimento. Também o "Bob" encaracolado, que também tem camadas que darão volume, e aconselhou a usá-lo o mais alto possível na parte de trás. O ideal é pentear de lado para que os cachos suavizem o rosto.

E o Shaggy, que devido às suas múltiplas camadas, permite variar o comprimento, podendo ser curto ou um pouco abaixo dos ombros. Na parte de trás, a graduação precisa dará o movimento necessário.

Em relação aos acertos, San Bartolomé indicou que a franja é de fato uma boa alternativa, precisamente porque proporciona o movimento desejado para essa idade, rejuvenesce e até disfarça as rugas no rosto. A isso pode-se adicionar um escalado. Já em relação à cor, a especialista afirmou que os melhores tons são os marrons claros e não se deve optar pelos loiros.