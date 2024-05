Peças de couro em climas quentes? Truques dos estilistas para você parecer fabulosa e ficar fresca

Se é amante de looks sofisticados e com inspiração rock, vamos te contar como podes usar as peças de couro em climas quentes. Isto pode ser uma contradição, ou uma tortura, já que é um tipo de tecido que aumenta a sensação de calor no nosso corpo, mas os estilistas têm truques para combiná-los sem problemas no processo.

Desta forma, as suas peças de inverno favoritas poderão ser usadas ao longo de todo o ano, dando uma aparência sóbria e imponente onde quer que vá.

Como usar roupas de couro em climas quentes?

De acordo com a Vogue, a coisa mais importante que você deve saber sobre usar roupas de couro em climas quentes é "combiná-las com estampas coloridas ou garantir que as outras roupas sejam leves".

“Combine sua jaqueta com um vestido estampado ou um par de shorts de ganga e uma camiseta branca, pode usar sandálias ou ténis. Outra dica é completar o visual com uma clutch colorida e um esmalte de unhas chamativo para dar um toque extra”, sugerem.

Desta forma, não só estaríamos cumprindo com as tonalidades perfeitas e apropriadas para esta temporada do ano, mas também estaríamos criando um equilíbrio perfeito entre a formalidade do couro e o casual de outras texturas, que permitem uma melhor ventilação.

No final das contas, as peças de couro são básicas no guarda-roupa de todas as mulheres, independentemente da idade, especialmente em cores neutras para criar muitos looks: preto, marrom e caramelo. No entanto, se você tem quadris muito largos, é melhor evitá-los em calças ou saias, pois acentua a silhueta do corpo.

Outra dica muito valorizada na indústria da moda é que, se você usar couro, as outras peças devem ser de tecidos neutros como algodão, sem excesso de texturas, aplicações ou brilhos, pois busca-se que o couro seja o protagonista e o restante seja básico para um complemento sóbrio.