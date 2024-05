Tendência entre as italianas nos dá looks confortáveis e versáteis

As tendências que as italianas estão usando em 2024

Sempre que procuramos por guias de estilo, nos inspiramos na moda europeia. Por isso, se estiver precisando de inspiração com as tendências de verão, olhe para as mulheres italianas, que sabem equilibrar de forma excelente a sofisticação com o conforto e a frescura.

ANÚNCIO

Poderíamos dizer que são mais brincalhonas e ousadas do que as parisienses, o que as torna inspiradoras para mulheres que estão tanto na faixa dos 20 anos quanto dos 50 anos e querem parecer mais jovens.

Quais são as tendências que as italianas estão usando em 2024?

De acordo com o InStyle, uma das principais tendências de verão que imperam entre as italianas em 2024 são os sapatos baixos no estilo Mary Jane, pois Roma e outras cidades são perfeitas para caminhar. Por isso, elas escolhem um calçado elegante e funcional, que sirva tanto para o escritório quanto para encontrar as amigas.

Outra peça que está fazendo sucesso no país na forma de bota são as saias plissadas. Esta se caracterizam por ser de cintura alta e fazer com que a cintura pareça mais fina, além de adicionar mais elegância porque não são muito curtas ou reveladoras. Tente combiná-las com tops mais justos ao corpo para equilibrar visualmente.

Além disso, os laços estão muito na moda no velho continente. Eles podem ser usados no estilo ‘coquete’ em penteados muito românticos, mas também em blusas que nos fazem parecer românticas e femininas. Em relação aos estampados, as listras estão sendo muito populares, especialmente em calças, pois alongam visualmente e te fazem parecer mais estilizada.

Também não podem faltar as joias com as cores da temporada, para além dos típicos metálicos como o dourado ou o prateado, que são básicos nos nossos outfits. Por exemplo, pulseiras multicoloridas ou brincos variados, a ideia é ser criativas e arriscar na combinação.