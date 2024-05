Como ter glúteos impactantes sem sair da cama: 4 exercícios de pilates que te ajudarão a tonificar

Se quiser se exercitar, mas não tiver tempo, não há mais desculpas, pois você pode fazê-lo da sua cama com alguns exercícios de pilates.

ANÚNCIO

O pilates é um sistema de treinamento físico e mental, por isso não só irá ajudá-lo no aspecto físico, mas também no mental, e você poderá se sentir mais relaxado e até feliz.

E existem alguns exercícios muito simples para tonificar seus glúteos que você pode fazer do conforto da sua cama e aqui nós te explicamos.

Rotina de pilates na cama para tonificar seus glúteos

Curva pélvica

O pelvic curl é um dos exercícios mais comuns do pilates, ideal para tonificar os glúteos e é muito simples de fazer.

Você deve se deitar de costas com os joelhos dobrados e os pés na cama e levantar a pélvis, para assim ativar os músculos abdominais e os glúteos, criando uma curva na parte baixa das costas.

Levante até ficar alinhado dos quadris aos ombros e mantenha essa posição por cinco respirações e depois abaixe o quadril e repita de 3 a 5 vezes.

ANÚNCIO

Natação

A natação é um desafio um pouco difícil, mas muito divertido, onde você deve deitar de bruços com as pernas esticadas e juntas, e os braços esticados para a frente.

Você deve contrair os músculos do abdômen e levantar ligeiramente as pernas e braços como se estivesse nadando.

Primeiro, levante o braço direito com a perna esquerda e depois faça o braço esquerdo com a perna direita e repita 30 vezes.

Chute de perna

Este é um dos exercícios mais eficazes para tonificar os glúteos na cama e consiste em dar um chute para trás.

Ou seja, coloque os joelhos e os braços apoiados no chão com as costas retas e comece a levantar uma perna para trás, depois abaixe e levante a outra perna.

Repita este exercício cerca de 20 vezes em 3 séries, alternando as pernas, e você verá os resultados em pouco tempo.

Chute duplo nas pernas

O double leg kick é um exercício muito poderoso e permite tonificar os glúteos e até o abdômen.

Para fazer isso, você deve deitar de bruços na cama e virar a cabeça para um lado, manter as pernas juntas e as mãos atrás das costas, elevando-as o mais alto possível, contraindo os músculos do abdômen.

Dobre os dois joelhos e leve os calcanhares em direção aos glúteos e, em seguida, estique as pernas até que os pés toquem o colchão, e repita cinco vezes em três séries.