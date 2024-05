Não respondem no WhatsApp? Os sinais para saber se você foi bloqueado, silenciado ou arquivado

Há sinais que nos ajudam a detectar se alguém está nos ignorando no WhatsApp

Desde o seu lançamento há mais de uma década, o WhatsApp não só se tornou indispensável para a comunicação humana, mas também mudou completamente o mundo das relações sociais.

A atividade através do aplicativo pode ajudar a fortalecer laços, mas também a tensioná-los e rompê-los. No último caso, existem funções que permitem que uma pessoa se afaste de outras.

Bloquear um contato, silenciar ou arquivar um chat são três das opções mais usadas pelos usuários quando desejam cortar um vínculo ou permitir que ele se deteriore ao não responder mensagens.

A maioria das pessoas já usou uma dessas - ou todas as três - em algum momento de suas vidas. Mas, quando somos nós que estamos bloqueados, silenciados ou arquivados, como podemos perceber?

Os sinais de que você foi bloqueado, arquivado ou silenciado no WhatsApp

Embora o aplicativo do Meta não avise quando alguém nos bloqueou, silenciou ou arquivou, há indícios que podem nos ajudar a perceber. A seguir, contamos quais são eles, segundo o Debate.

Como saber se alguém te arquivou no WhatsApp?

Um possível sinal de que um de seus contatos arquivou você no WhatsApp é uma demora extensa na resposta. Se você enviar algo, mas não receber uma resposta em um tempo significativo, pode ser um sinal disso.

Portanto, essa pessoa não recebe notificações de suas mensagens quando você as envia no aplicativo e também não as verá até decidir revisar suas conversas arquivadas, e talvez ela não faça isso.

Como saber se alguém te silenciou no WhatsApp?

Reconhecer o silenciamento no WhatsApp é mais difícil. Um sinal poderia ser a ausência de notificações quando você envia uma mensagem para esse contato. Se estiver por perto, você pode tentar enviar algo.

Se o seu telefone não emite nenhum som nem vibra, é possível que tenha sido silenciado. Agora, se você não mora com essa pessoa, um sinal pode ser que o destinatário não responda às suas mensagens por um longo período.

Como saber se alguém te bloqueou no WhatsApp?

Se alguém te bloqueou no WhatsApp, você perceberá por duas coisas. A primeira é que será impossível ver o status online dele. A segunda e mais evidente é quando você enviar uma mensagem.

E é que estes apenas mostrarão um check de cor cinza e não dois, indicando que a mensagem foi enviada corretamente, mas não foi entregue ao destinatário e não chegou ao dispositivo em questão.