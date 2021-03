3 dicas de penteados super práticos e que você pode fazer em casa; para arrasar em qualquer situação

Se há uma coisa que combina com um look diferenciado e uma make bem-feita, esta com toda a certeza é um penteado estiloso. E longe do que talvez alguns pensem, fazer algo diferente no cabelo não precisa necessariamente ser complicado.

Você tem o cabelo liso em tamanho médio?

Se este é o seu caso, o tutorial de dicas de hoje pode te ajudar e muito. Afinal de contas, quem não gosta de dar um “plus” no visual de maneira simples, não é mesmo?

Com recomendações de como preparar o cabelo, até a finalização, o tutorial de hoje é de março de 2021, compartilhado pela youtuber Veve Yumi.

E o mais importante, as sugestões de penteados são alternativas que podem ser feitas em poucos minutos. Nada melhor quando se tem a rotina cada vez mais intensa, né?

Ficou curiosa e quer aprender na prática como deixar o cabelo mais estiloso de maneira super prática? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

