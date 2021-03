5 penteados incríveis com tiara para você que tem o cabelo cacheado; fáceis de fazer

Passe o tempo que for, as tiaras não saem de moda e ajudam bastante na hora de fazer algo diferente no cabelo, não é mesmo?

Seja para o dia a dia ou uma ocasião especial, vale muito a pena pensar neste acessório como um recurso para dar um “plus” nos seus fios.

Tem o cabelo cacheado e está precisando de dicas para se inspirar e fazer um penteado legal com tiara? Se este é o seu caso, não se preocupe, pois a dica de hoje é da youtuber Tuany Weiny, que compartilha em seu canal 5 recomendações fáceis de fazer e sem gastar muito tempo.

Confira também estes tutoriais práticos:

E importante, além das dicas de como pentear, Tuany compartilha algumas sugestões de como preparar o cabelo para garantir o efeito e resultado ideal. Para isso, aproveite e separe já um pente, água e uma escovinha para fazer o seu baby hair.

Quer aprender na prática como garantir um cabelo estiloso de maneira simples? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

Você também pode se interessar por: