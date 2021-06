Penteados: 5 tranças super fáceis para fazer já se você tem o cabelo liso

Quando falamos em tranças, muitos podem pensar que elas têm o único objetivo de dar um “jeitinho” no cabelo em dias específicos, não é mesmo? E embora possam de fato ajudar neste sentido, há alternativas de penteados bastante estilosos e que dão um grande “plus” no dia a dia.

Quer dar uma inovada nos fios, mas não sabe por onde dar o primeiro passo? O que acha de investir em penteados com tranças super práticas e que você pode fazer sozinha em casa?

Se você ficou interessado, as recomendações desta quarta-feira (16) são compartilhadas no canal do YouTube Apenas Isabella que traz em poucos minutos dicas rápidas para aplicar em sua rotina.

Veja também estas sugestões:

Lembre-se dos acessórios para os seus penteados

É isso aí! Caso queira reproduzir as sugestões do tutorial, é importante que conte com alguns acessórios que auxiliam no desenvolvimento e finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de silicone;

Grampos;

Elástico de cabelo;

Presilhas.

E então, preparada para mais um tutorial? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

