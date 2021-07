4 penteados maravilhosos para cabelos cacheados para fazer hoje mesmo; com tutorial

Fim de semana chegou, mas antes de descansar, o que acha de aprender algumas dicas de penteados estilosos e práticos? Se você tem o cabelo cacheado, as recomendações deste sábado (10) vão te ajudar ainda mais.

E qual o tipo de penteado você mais gosta: com coque, bandana ou outras opções? Na dúvida, melhor fazer estes e mais, não é mesmo?

Aos que estão curiosos, as sugestões de hoje são compartilhadas em um tutorial breve disponível no canal da youtuber Karine Rangel, que ensina como inovar com seus fios em poucos minutos e sem precisar cortar ou pintar.

Separe os acessórios de seus penteados

Isso mesmo! Vale lembrar que caso queira reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo é importante que você conte com alguns acessórios que vão te auxiliar no processo e finalização. Assim sendo, se tiver, separe:

Bandana;

Elástico de cabelo;

Borrifador (opcional);

Pente;

Grampo de cabelo (opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo compartilhado no YouTube (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

