3 penteados perfeitos para cabelos cacheados super fáceis de fazer

Precisando de uma mãozinha com os penteados, mas não quer fazer nada com seu cabelo que seja mirabolante ou que tenha que pintar ou cortar? Então, se prepare, pois as sugestões desta quarta-feira (18) vão te ajudar muito.

E para quem ficou curioso, trata-se de um tutorial divulgado no canal da youtuber Carol de Andrade, no qual você terá a oportunidade de aprender 3 dicas de penteados estilosos e que podem ser feitos em poucos minutos. Vamos lá?

Mas antes, não esqueça dos acessórios de seus penteados!

É isso aí! Como recomendado sempre, caso queira reproduzir as sugestões enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que vão te ajudar no processo e finalização dos penteados. Portanto, caso tenha, separe:

Escovinha para o baby hair;

Gel;

Pente;

Elástico de cabelo;

Creme de cabelo;

Tiara

Grampo (opcional).

Sem mais delongas, veja abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

