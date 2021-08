6 penteados rápidos e super fáceis de fazer se você tem o cabelo liso médio ou longo

Mais um dia terminando e o que você acha de aproveitar estas últimas horas para aprender penteados novos para aplicá-los nos próximos dias?

Se você quer dar um up nos fios, mas não quer necessariamente cortar ou pintar e também está buscando alternativas que não sejam com traças, as recomendações desta quarta-feira (11) vão te ajudar muito.

E para quem está se questionando, o tutorial de hoje é compartilhado pelo canal do YouTube Apenas Isabella, que ensina 6 dicas de penteados para cabelos lisos médios ou longos.

Não esqueça dos seus acessórios!

Vale ressaltar que caso queira reproduzir os penteados enquanto acompanha o vídeo é necessário que você conte com alguns itens que vão te ajudar durante a execução e na finalização. Portanto, se tiver, separe:

Elástico de silicone;

Grampo;

Pente;

Elástico de cabelo;

Gel ou spray de cabelo.

Preparada para mais dicas de penteados? Confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

