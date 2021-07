6 penteados perfeitos e práticos para cabelos lisos médios e longos; com tutorial

Mais uma semana começou e que tal separar alguns minutos para aprender penteados novos e que você pode fazer em poucos minutos?

Se você é do tipo que ama dicas com tranças das mais variadas formas, se prepare, pois as recomendações desta segunda-feira (19) vão te ajudar bastante.

E para quem ficou curioso, as recomendações estão disponíveis no canal da youtuber Apenas Isabella que irá te ensinar como dar um up em seu cabelo de maneira prática e sem gastar muito tempo.

Veja também estas sugestões:

Separe os acessórios dos seus penteados:

Isso mesmo! Lembre-se que caso queira reproduzir as dicas, é necessário que você conte com alguns acessórios que vão te auxiliar tanto na execução, quanto na finalização dos seus penteados. Assim sendo, se tiver, separe:

Elástico de silicone;

Scrunchy;

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampo (opcional).

Preparado para mais algumas dicas de penteados? Confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de aproveitar a oportunidade e conferir mais algumas dicas?