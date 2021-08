5 penteados estilosos e fáceis de fazer se você tem o cabelo liso médio ou curto

Você é do tipo que não perde a oportunidade de assistir um tutorial com dicas de penteados novos? Se este é o seu caso, que tal aproveitar o restinho desta terça-feira (10) para aprender sugestões práticas para dar um up em seus fios?

E quais alternativas você mais gosta: com coque ou trança? Na dúvida, é melhor conferir as duas opções e outras, não é mesmo?

Para quem está curioso, o tutorial de hoje é divulgado no canal do youtuber Inara Bisolatto que ensinará 5 dicas de penteados para cabelo liso curto ou médio.

Já garantiu os seus acessórios?

Lembre-se que caso queira treinar os penteados enquanto assiste ao vídeo é importante que conte com alguns itens, dentre eles:

Elástico de silicone;

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampo (opcional);

Presilha (opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

