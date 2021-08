10 penteados fáceis de fazer sozinha se você tem o cabelo liso; com tutorial

Quer dar um up sem seu cabelo, mas não sabe o que fazer para inovar sem necessariamente cortar ou pintar? Então, que tal aprender dicas práticas de penteados?

Para quem ficou interessado e tem o cabelo liso, te convidamos a conferir um tutorial do canal do YouTube Apenas Isabella, que te ensinará 10 alternativas para arrasar com seus fios no dia a dia, com penteados que você pode fazer sozinha em casa.

Lembre-se de garantir os acessórios de seus penteados

Isso mesmo! Se você for reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que garanta alguns itens que vão te ajudar no processo e na finalização. Portanto, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de silicone;

Presilha;

Elástico de cabelo;

Gel ou spray fixador (opcional);

Grampos.

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

