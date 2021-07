Horóscopo da semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 26 a 30 de julho de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 26 a 30 de julho de 2021:

Áries

Você terá alguns dias de força espiritual muito elevada e superará qualquer obstáculo. Chegou a hora de alcançar o sucesso. As energias negativas ao seu redor serão afastadas, apenas tente pensar mais positivo.

Um problema legal é resolvido a seu favor. Não espere mais e coloque a vida em ordem; lembre-se de que o tempo passa e não volta. Um amor do passado espera que você volte.

É hora de amar novamente. Para quem está em um relacionamento, serão dias de muito amor verdadeiro.

Se sentir que não está alcançando seus objetivos, não se estresse e reserve um tempo para si. Seus números da sorte serão 09 e 21, e seu melhor dia é a quarta-feira.

Touro

Dias de força e saúde; tudo o que é fundamental para alcançar o melhor. É preciso ter fé para alcançar o que você tanto deseja; isso acontecerá imediatamente.

Más amizades e amores tóxicos saem da sua vida. Você deve entender que seu signo é muito teimoso e às vezes não mede o perigo das situações, por isso é melhor pensar melhora, refletindo duas vezes antes de fazer e dizer as coisas para que depois não se veja em situações complicadas.

Esta semana terá de mudanças repentinas em seu trabalho. Pagamentos atrasados são resolvidos. Você encontra o amor e pode ser em ambiente de trabalho ou estudo. Seus números da sorte são 08 e 22 e seu dia é a terça-feira.

Gêmeos

A vida se organiza nestes dias e o negativo que o cercava vai embora. É sua hora de pedir o que você tanto deseja. Pode haver uma mudança positiva em seu ambiente de trabalho. Um amor verdadeiro pode chegar.

A intuição aumente e é bom ficar de olho nos sonhos; preste atenção. Você ficará de bem cocm a vida e pode receber um dinheiro extra. Seus números são 01 e 33 e o seu melhor dia será a segunda-feira.

Evite brigar com seu parceiro. Para quem já não consegue resolver os problemas do relacionamento, é hora de dar um tempo e procurar um amor compatível. Tenha cuidado com os problemas com vícios e álcool, pois este é o seu ponto fraco.

Câncer

A proteção divina está ao seu lado. É o momento de perdoar e não de carregar as energias negativas de outras pessoas. A oportunidade de crescimento pessoal e profissional virá, mas você deve se concentrar no que você deseja para o seu futuro.

Deixe aquele amor ruim que o impediu de seguir em frente. É também a hora de você progredir em tudo que você precisa na sua vida, planejando um negócio ou buscando empregos para melhorar a vida financeira.

Cuide da sua saúde e alimentação. Você terá reuniões de última hora para mudanças no trabalho. Quem está estudando pode receber uma boa proposta. Evite fofocas. Seus números são 04 e 55 e seu melhor dia é quinta-feira.

Leão

Você será guiado positivamente nos momentos de crise e não ficará preso em situações negativas. A justiça divina chega e é hora de ser recompensado e alcançar a tranquilidade que tanto você deseja.

Momento de progredir no seu trabalho e na sua vida pessoal. Você vai encontrar apoio e resolverá as situações jurídicas ou de trabalho a seu favor. Esta semana você terá uma surpresa muito agradável.

Seus números da sorte são 06 e 29 e seu melhor dia é quarta-feira. Um novo emprego com melhor remuneração pode aparecer. Uma viagem surge. Tente não dormir muito e lembre-se que sua energia precisa se multiplicar; tente fazer exercício e cuidar da saúde.

Virgem

Dias de progresso e bem-estar ao seu redor. A felicidade virá a você com intensidade e uma pessoa ideal pode chegar a sua vida; você finalmente encontra o amor verdadeiro.

Mantenha a paz em seu coração para que você atraia o que deseja. Deixe a pobreza de espirito e as dívidas para trás, pois é hora de você progredir economicamente e não gastar com coisas superficiais. Você receberá um dinheiro extra com os números 00 e 25e seu melhor dia será quarta-feira.

Você toma as rédeas e enfrenta problemas, saindo vencedor. Boas notícias chegam de longe e trazem alegria. A saúde melhora, mas é sempre bom se cuidar. Apenas tenha cuidado com as mentiras do seu parceiro ou amigos.

Libra

Você enfrentará muitos problemas no trabalho e lidará com energias difíceis devido a comentários ruins ao seu redor. Acalme-se e não caia nas provocações; quem fica com raiva sempre perde, então fique calmo. Você corrige uma questão legal do passado.

Um membro da família procura por você para fazer um convite. Não procure aquele amor que foi embora e lembre-se que tudo acontece por algo. Não fique deprimido por pessoas que não te valorizam.

Um amor do signo de Áries ou Câncer entrará em sua vida e será muito compatível. Você faz melhorias em sua casa. Você pensa muito em ter um bebê ou conversa com o parceiro sobre começar uma família.

Seus números da sorte são 28 e 31. Momento de entender as decisões que você toma em sua vida. Seu melhor dia é a quarta-feira.

Escorpião

Boas notícias. Você está em um grande momento, então não hesite em procurar o emprego dos sonhos ou planejar um negócio para ter melhoras na vida financeira.

Uma viagem chega; se for para um projeto de trabalho, mudanças serão feitas em sua vida. Cuide dos problemas de depressão e angústia. A sensibilidade aumenta.

Você terá sorte com os números 33 e 40 e o verde irá atrair abundância. Momento de iluminação e auxílio. Hora de buscar proteção e cuidar dos seus pertences.

Sagitário

Concentre-se esta semana em suas relações para avançar profissionalmente. Você estará repleto de compromissos e deve tirar proveito deles. Uma mudança de visual acontece. Um pagamento chega.

Você organiza documentos ou resolve um problema. Um presente surpresa chega e pode ser de um novo amor. Você conhece um amor do signo de Leão ou Áries que será muito compatível.

Quem está em um relacionamento pode enfrentar problemas por ciúme ou desconfiança; seja paciente. Seus números da sorte são 07 e 13, e sua cor é o laranja.

A felicidade reinará ao seu redor se você se proteger dos pensamentos negativos e pessoas com intenções ruins. Tenha cuidado com o que revela aos outros.

Capricórnio

Você terá muito trabalho e reuniões com seus chefes no último esta semana. Documentos são tirados. Você desfrutará de muita felicidade porque o amor estará ao seu lado ou chegará na sua vida.

Cuide de problemas de infecção. Você ganha dinheiro extra. Seus números são 21 e 30, e as cores da sorte são azul e laranja. Está na hora de crescer e progredir, mas tome cuidado para não cair em golpes.

Os solteiros encontram alguém especial do signo de Áries ou Virgem. Momento de sabedoria e proteção do seu caminho. É hora de resolver todos os problemas que você tem em sua vida.

Aquário

Haverá muita energia positiva ao seu redor esta semana que o ajudará a crescer profissionalmente. Seu signo é muito inteligente e carismático e isso o torna bem-sucedido, mas evite o orgulho e a arrogância.

Você paga uma dívida e fica em paz. Tenha cuidado com sua personalidade, pois às vezes você diz palavras que machucam. Cuide das dores nas costas e no pescoço. Você terá um relacionamento com alguém do signo de Áries, Touro ou Libra.

Seus números são 01 e 15, e suas cores serão azul e branco fortes. Peça ajuda nos momentos de dor. O vermelho ajuda a ter proteção e realizar desejos.

Peixes

Você enfrentará pressões de trabalho ou estudos. Lembre-se de que sempre é possível progredir. O amor não deve estar relacionado ao trabalho, por isso evite se envolver com um colega.

Você faz mudanças na sua casa. Você se lembra de alguém que não está mais com você; este é um momento de perdão, ideal para ficar em paz. Tenha cuidado com a dor nos ossos e cuide-se melhor.

No trabalho, você terá reuniões de última hora e supervisão. Seus números da sorte são 08 e 21. Tente usar as cores azul claro e amarelo para atrair abundância.

Momento de decisões importantes; é preciso lidar com um problema legal ou sentimental. O vermelho, principalmente no pulso direito, ajudará na proteção.