As decepções fazem parte da vida, mas isso não significa que elas são fáceis de superar e não deixam marcas que precisamos curar com esforço. Pensando nisso, alguns signos do zodíaco podem incrementar a indiferença e usá-la como escudo para se esconder enquanto sofrem.

Confira os signos do zodíaco que conseguem esconder a dor para poder demonstrar o desprezo:

Touro

O taurino não é do tipo de que dá apenas alguma chance, mas sua personalidade pode ser forte e ele não colocará seu orgulho em risco por alguém que está agindo da pior forma. Quando sente que foi prejudicado, a vontade de vingança pode surgir e ele ficará muito revoltado.

Por isso, muitas vezes este signo prefere guardar seus impulsos e dor, para demonstrar o desprezo pelo outro. Os baques podem deixá-lo inseguro e ele não demostrará sua vulnerabilidade em uma hora dessas. Ele é muito decidido e se resolve mostrar sua pior versão de indiferença, ninguém o fará mudar de ideia.

“O amor está mais perto do ódio do que a gente geralmente supõe. São o verso e o reverso da mesma moeda de paixão. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença.” Érico Veríssimo

Virgem

O precavido virginiano pode também ser pego pelas grandes decepções da vida. Quando isso acontece, ele nem sempre cultiva raivas e sentimentos de vingança aflorados, mas fica bastante machucado e determina não passar por isso novamente.

Ele então pode facilmente passar a demonstrar desprezo e indiferença, expressando abertamente que o outro não é um problema seu e nada do que ele faz importa. A distância física e emocional deste signo não passará mesmo se existir um pedido de perdão. Aqui, quem decide e dá as cartas no jogo é apenas ele.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Principalmente quando se trata de decepções com as pessoas queridas e que eles confiavam, o escorpiano pode acessar seu lado mais duro, por mais que esteja sofrendo bastante e repleto de emoções difíceis de relevar. Este signo é vingativo, mas também pode considerar o desprezo uma das maiores lições para quem age com desonestidade.

Ele não deixa a piedade impedi-lo de agir com indiferença ou de ficar tentado a dar segundas chances. Ele acredita que as más intenções sempre voltam em algum momento e não se permite passar pelo mesmo problema com alguém duas vezes. Este signo sabe como apagar qualquer sinal de consideração.

Peixes

É verdade que o pisciano possui uma personalidade repleta de sensibilidade e é capaz de dar segundas chances até mesmo quando algumas pessoas não merecem. No entanto, ele pode mudar completamente quando se sente traído e percebe que seus sentimentos foram rejeitados como se não fossem nada.

Quando se depara com esse tipo de decepção, este signo é capaz de deixar um lado cruel desconhecido tomar conta e a diferença se torna sua principal arma. Ele sabe muito bem como se distanciar emocionalmente e se transformar em alguém inacessível, fazendo isso de maneira firma. Vez ou outra podem até ficar tentados em voltar a atrás, mas dificilmente deixam que isso aconteça.