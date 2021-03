Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em março de 2021

Fevereiro chegou ao fim e já estamos preparados para encarar março de 2021! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal:

Áries

Março é seu mês de aperfeiçoamento pessoal e sorte no trabalho. É preciso cuidar dos problemas nervosos e de ansiedade que serão os seus pontos fracos.

Uma viagem pode ser planejada com alguém especial. Um problema jurídico pode ser resolvido a seu favor. Seus números da sorte são 21 e 09. Uma gravidez está chegando

Para quem é solteiro, procure um relacionamento formal e não vários amores ao mesmo tempo; sua energia flui melhor quando você não a desperdiça. Alguém do signo de Capricórnio, Aquário ou Peixes voltará à sua vida ou pode decidir ser um casal.

Touro

O terceiro mês do ano traz um período de mudanças radicais em todo o seu modo de ser. Um estágio de abundância chega em sua vida em questões para os negócios. Uma mudança de emprego pode ocorrer.

Evite disputas familiares e lembre-se que é melhor conversar e não discutir para que energias negativas não entrem em sua vida.

Chegou a hora de cuidar melhor da saúde e começar a ter tempo para fazer exercícios e uma boa alimentação. As energias positivas estarão presentes para fazer as mudanças necessárias para crescer mais economicamente.

Seus números da sorte serão 07 e 99. Tente usar mais o vermelho para atrair boas energias. Seus signos mais compatíveis no amor são Virgem e Capricórnio.

Gêmeos

Neste mês, faça meditação ao ar livre ou também dê um passeio pela manhã para que possa apanhar absorver todas as boas energias dos raios do sol e atrair a energia positiva que está chegando à sua vida.

Será um mês de muitas novas experiências em matéria de trabalho. Seu ponto fraco na saúde serão os ossos. Você terá sorte com os números 04 e 55.

Se você é solteiro, o amor virá para ficar, especialmente com os signos de Áries, Leão e Capricórnio. Para geminianos comprometidos, um passo importante pode ser dado.

Tente usar muito o amarelo que ajudará a atrair abundância e fortuna. Pare de ter ideias limitantes ou que sabotam a si mesmo para não se sabotar em questões de trabalho.

Câncer

Você terá um mês repleto de boas notícias de sua vida profissional e pessoal. É preciso controlar seu temperamento; lembre-se que você sempre quer estar certo em tudo e às vezes isso não é possível, então tente ser mais tolerante para evitar frustrações.

Você terá sorte com os números 30 e 87. Em questões de saúde, seu ponto fraco será o intestino, então comece a se alimentar mais saudável. Você dará um passo importante na vida adulta para conseguir o que deseja.

No amor, você vai continuar estável com o seu parceiro e pode falar em formar um lar. Você terá a oportunidade de participar de uma campanha política ou de ser líder de um movimento social.

Leão

Março será um mês para se reinventar completamente e deixar para trás todas as coisas negativas. Você está prestes a iniciar uma nova etapa no ambiente de trabalho.

Bons projetos renderão bons lucros. Seu signo sempre foi bom nos negócios, mas lembre-se de ser consistente e perseverante.

Tenha cuidado com as traições e tente sempre checar muito bem o que você assina. Cuide dos problemas de estômago com uma melhor alimentação e faça mais exercícios para melhorar.

Este é um tempo de paixões fugazes, então tente se divertir e não se apegar a uma só pessoa. Seus números da sorte são 06 e 88. Questões legais são resolvidas a seu favor.

Virgem

Este mês será de mudanças radicais para seu signo, principalmente na vida amorosa e profissional. Março de 2021 vai deixar uma marca em você, por isso é muito importante analisar bem as decisões que você vai tomar.

A sorte vai reinar em tudo que você faz, mas é preciso ter mais cuidado com o que fala para não gerar inveja. Em questões de saúde, se afaste de vícios. Os solteiros se aproximam de alguém muito compatível de Áries ou Escorpião.

Você receberá reconhecimento. Seus números da sorte são 23 e 44. Vista-se com cores fortes como vermelho, preto ou roxo para atrair boa energia. Você terá a oportunidade de começar um pequeno negócio por conta própria.

Libra

Este mês você terá muita conexão com o místico e por isso terá mais força espiritual, assim como intuição. Uma grande abundância chegará e preciso aproveitar esta maré de sorte.

Boas energias para mudar de emprego ou abrir um negócio. Dias muito positivos de amor para os solteiros e conexões podem acontecer principalmente com os signos de Sagitário, Touro ou Câncer, que serão os mais compatíveis.

Em questões de saúde, tenha atenção redobrada com a sua visão. Também é um bom momento para se reinventar de alguma reforma.

Será mais fácil fechar contratos importantes ou receber a oferta de um negócio. Seus números serão 12 e 30; tente combiná-los com sua data de nascimento para aumentar a sorte.

Escorpião

Março vai ser um mês cheio de transformações para o seu signo. Lembre-se de que você está em sua fase de crescimento pessoal e este mês ajudará a ter um progresso em sua vida espiritual e profissional.

Tenha cuidado com a inveja e a fofoca porque o seu signo, por ser carismático, precisa se proteger das más energias dos outros. Você deve controlar seus impulsos de raiva sem motivo, especialmente no relacionamento.

Cuidado com os problemas do sistema nervoso e a ansiedade. Você terá sorte com os números 09 e 77, apenas tente não revelar seus planos para qualquer um.

Aqueles que têm um parceiro continuarão estáveis e muito apaixonados. Os solteiros podem ter dois amores quase ao mesmo tempo, principalmente dos signos de Peixes e Virgem.

Sagitário

Mês de reconciliação consigo mesmo. Faça o que for necessário para não mais se sabotar mais e acreditar no seu potencial. Chegou uma fase importante de abundância e fechar contratos.

Em questões de saúde, você ficará um pouco cansado e deve maneirar no estresse. No amor, podem existir dúvidas, que não o deixam saber se deve ou não continuar com seu parceiro; lembre-se que seu signo é muito intenso e apaixonado, mas deve analisar bem a situação antes de tomar uma decisão drástica.

Você pode receber dinheiro que não esperava para comissões ou pagamento. Aqueles que são solteiros podem se apaixonar por alguém de Câncer, Escorpião ou Peixes.

Você terá sorte com os números 06 e 99. Procure usar cores claras para que a abundância esteja presente com mais força.

Capricórnio

Mês de fortes decisões em sua vida pessoal. Você terá a oportunidade de crescer mais, principalmente em assuntos financeiros. Uma proposta de mudança de emprego pode chegar.

Você recebe um convite para fazer uma viagem que tende a ser por motivos familiares. Seus números da sorte são 04 e 29.

As boas energias e positividade interna o ajudam a progredir. Não preste muita atenção no que as pessoas falam sobre você; você se faz notar e eles podem invejar.

Você é impulsivo e pode ter diversas mudanças na maneira como se sente, o que pode causar problemas; cuide da sua saúde mental para se manter equilibrado e busque terapia se necessário. Você recebe convites para festas este mês.

Aquário

Março vai permitir que você tome decisões para progredir em sua vida; mire no futuro com responsabilidade e evite comentar suas realizações com pessoas que não tenham realmente boas intenções.

Você terá discussões com seu parceiro devido ao comportamento ciumento e possessivo. É melhor mudar essa forma de ser e começar a desfrutar muito mais positivamente seu relacionamento.

Amigos convidam você para uma viagem; aproveite para renovar suas energias e relaxar. Para os solteiros virá um amor muito intenso pelo signo de Áries, Touro ou Virgem, que será o seu parceiro ideal.

Não tente impor sua opinião sobre a dos outros. Você terá sorte com os números 08 e 15. A determinação será mais forte.

Peixes

Março vai ser um mês de sucessos e conquistas pessoais. Você decide se reinventar em todos os sentidos e se aplicar em questões de alimentação e exercícios, cuidando muito melhor da saúde.

Cuidado com a inveja das pessoas que trabalham com você, tentando investir no seu profissionalismo e carisma sem temer o que os outros podem pensar. Lembre-se de ter atenção com problemas de pele ou infecções.

Os comprometidos podem dar um passo mais sério no relacionamento. Os solteiros podem viver paixões intensas com o signo de Câncer ou Áries. É preciso ter cuidado com triângulos amorosos.

Procure se dedicar mais e não deixe suas tarefas para o último momento. As boas energias estarão ao seu lado para ajudar no planejamento de novos negócios ou fechar contratos importantes. Seus números da sorte serão 00 e 04.