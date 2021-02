Os signos do zodíaco mais ousados no amor

Todos os signos do zodíaco podem viver histórias de amor intensas, mas alguns estão ainda mais propensos a ousarem no romance. Confira quais são:

Áries

Este signo não faz rodeios quando deseja algo e sempre vai em busca de conseguir o que quer com determinação, principalmente no amor. Ele não se acanha e aposta todas as suas fichas se for preciso, entrando em um romance sem pensar duas vezes.

Escorpião

Este signo é um amante apaixonado que não poupa emoções. O escorpiano não fica em meios termos e não perde tempo quando alguém faz seu coração bater de pressa, investindo na conquista por mais difícil que ela pareça. Ele não se envergonha de colocar seu modo mais sedutor ativo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano é aventureiro e encara o amor como uma jornada que precisa ter emoções. Ele está sempre disposto a tomar iniciativas e não se aquieta até começar a conquistar quem deseja. Ele não se importa com o futuro e toma as atitudes que considera importante aqui e agora.

Aquário

Este signo é um amante que nunca se limita e está sempre disposto a sair da sua zona do conforto para conquistar alguém. Ele ama de forma corajosa e não se importa com o que as outras pessoas podem dizer; ele encara o novo e a conquista de peito aberto.

Peixes

Este signo pode ser muito romântico e é capaz de ousar ao máximo para viver uma conexão profunda. Ele se encanta e cria diversas fantasias que motivarão suas atitudes apaixonadas em busca da reciprocidade. Ele não tem medo de mostrar que está entregue ao romance.