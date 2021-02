Os signos que se tornam mais egoístas quando o relacionamento vai mal

Finais de relacionamentos ou crises sempre são uma situação complexa. No entanto, alguns signos podem se tornar muito egoístas e esta atitude não ajuda em nada a resolver os conflitos. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser considerado no relacionamento, mas se as coisas estão desmoronando, ele tende a se colocar em primeiro e segundo lugar. Este signo facilmente irá pensar apenas em si e não se preocupará se as consequências das suas ações ou palavras podem atingir o parceiro em cheio.

Touro

Por mais que seja amoroso, o taurino pode assumir uma postura teimosa e vingativa quando seus relacionamentos passam por fases críticas. Ele não irá se importar em causar decepções e irá decidir sozinho o que fazer, insistindo em ter sempre a palavra final.

Sagitário

Ele até pode se afundar junto com o relacionamento durante uma etapa difícil, mas depois sempre dá um jeito de se salvar sozinho e seguir em frente. Ele irá em busca dos seus interesses e novas aventuras muito antes do que você esperava.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode tentar recuperar a relação por um bom tempo, mas quando cansa começa a pensar em formas de melhorar a sua vida e isso nem sempre inclui o outro. Ele pode começar a fazer planos sem avisar e se distanciar emocionalmente como nunca.

Peixes

Sua personalidade sensível e empática pode desaparecer quando as coisas se tornam turbulentas no relacionamento. Ele passa a colocar todas as suas dores como prioridade e pode acabar culpando o outro além da conta, causando uma pressão psicológica baseada no egoísmo.