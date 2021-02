O defeito que cada signo deve maneirar quando ama

Todos os signos do zodíaco possuem defeitos, mas alguns podem tornar as coisas ainda mais complicadas quando se trata de relacionamentos amorosos. Confira:

Áries

No caso do ariano, é preciso ter mais cuidado com o egoísmo e o impulso de colocar apenas os próprios interesses como prioridades no relacionamento.

Touro

O taurino deve ter um pouco mais de atenção ao disputar a razão com teimosia e achar que está sempre correto.

Gêmeos

Para o geminiano, é preciso evitar deixar o outro toda vez que novos interesses surgem, o que pode ser muito volátil da sua parte.

Câncer

O canceriano deve maneirar na hora em que deixa as emoções tomarem o controle e desequilibrarem tudo a sua volta.

Leão

O leonino precisa ter mais cuidado e evitar se colocar em um pedestal, pois o outro também preciso de atenção e admiração.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano deve maneirar no impulso de tentar gerenciar e ter o controle de tudo o que envolve o relacionamento ou o casal.

Libra

O libriano precisa ter mais cuidado para não se perder em seus outros relacionamentos e sempre dividir o que acontece em sua vida íntima.

Escorpião

Para o escorpiano, é necessário deixar o lado vingativo de lado e começar a buscar resoluções para as mágoas de forma mais adulta.

Sagitário

No amor, o sagitariano precisa ter cuidado para não exigir que o outro acompanhe seu ritmo sempre, afinal, tudo deve funcionar bem e com acordos feitos pelos dois.

Capricórnio

O capricorniano precisa ter atenção redobrada com a exigência e evitar pressionar o outro para servir nos seus moldes.

Aquário

O aquariano deve ter mais atenção com a superioridade e disputa pela razão durante conflitos nos relacionamento, pois isso é muito destrutivo.

Peixes

O pisciano precisa deixar de colocar apenas seus sentimentos e traumas no centro dos relacionamentos, abrindo seu coração para as dores do outro também.