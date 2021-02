Os signos do zodíaco que sempre culpam o ex

Alguns signos do zodíaco podem até ter culpa no cartório pelos erros em um relacionamento, mas eles preferem jogar a responsabilidade sempre para cima do ex. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano sabe muito bem como transformar as coisas com o dom da palavra. Por isso, ele sairá facilmente com desculpas que apontem o ex como o responsável pelo fracasso do relacionamento, especialmente se quem chega neste assunto é uma nova conquista. Este signo costuma escapar bem de qualquer situação que não o faça se sentir confortável, inclusive a culpa.

Câncer

O canceriano pode ser muito doce e sensível, mas ele sabe como usar as emoções a seu favor e prefere ser visto como vítima a assumir o papel de vilão. Dessa forma, ele minimizará seus erros no amor para as outras pessoas de forma muito convincente. No fundo, ele não se liberta da culpa, mas também não a transparece para os outros.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

A reputação é algo muito importante para o leonino e ele não irá arriscá-la por um amor que não deu certo. Por isso, ele jogará a culpa no ex sem culpa sem se importar com as consequências que isso possa trazer. Quando é decepcionado e está de coração partido, ele pode perder sua consideração sem volta atrás.

Capricórnio

Por mais que seja responsável e cuidadoso, o capricorniano também erra bastante nos seus relacionamentos. Infelizmente, ele não irá assumir e tende a jogar a culpa no ex de diversas formas, por mais que tente fazer isso como quem “não guarda rancor”. Este signo tende a achar que as pessoas nunca fazem o suficiente como eles.