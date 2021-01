A psicologia de cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco possui traços psicológicos que atribuem algumas características marcantes da sua personalidade. Confira quais são:

Áries

A psicologia do ariano gira em torno do desejo de agir para conseguir os resultados que deseja, com impulso e poder de iniciativa.

Touro

A psicologia do taurino é consciente do valor da estabilidade e do ato de possuir, o que o faz ser observador e teimoso para conseguir o que deseja.

Gêmeos

A psicologia do geminiano é voltada para visualizar as alternativas, sabendo que a dualidade está sempre presente, apresentando mais de uma perspectiva.

Câncer

A psicologia do canceriano é consciente da proteção e dos sentimentos, valorizando muito o afeto e o pertencimento a um grupo.

Leão

A psicologia do leonino é voltada para o poder e a capacidade de influenciar ao redor, marcando-o com muita identidade e vitalidade.

Virgem

A psicologia do virginiano está totalmente ligada à lógica e organização, o que entrega a capacidade de encontrar como as coisas podem funcionar melhor.

Libra

A psicologia do libriano esta ligada a sua forma de visualizar o mundo em pares, abrindo-se para pluralidade que existe em todas as coisas e como isso pode funcionar em harmonia.

Escorpião

A psicologia do escorpiano esta ligada a descoberta do que ainda não foi revelado e a intensidade das emoções que, por vezes, acaba sendo controlada.

Sagitário

A psicologia do sagitariano é voltada para a aprendizagem e expansão, fazendo-o sempre buscar novas verdades e relações.

Capricórnio

A psicologia do capricorniano está ligada a busca de sabedoria e cumprimento das metas, marcando a dedicação ao que é essencial.

Aquário

A psicologia do aquariano está ligada ao social, especialmente aos assuntos que movem grupos e entregam sentido a união das pessoas.

Peixes

A psicologia do pisciano é voltada para a fantasia e percepção dos sentimentos, o que os faz registrar muita informação e guardar um mundo profundo dentro de si.