Os signos que podem sentir a energia dos outros

Alguns signos do zodíaco possuem uma grande capacidade para absorver ou sentir as energias das pessoas que estão ao seu redor. Confira quais são:

Áries

O ariano possui muita energia e isso faz com que ele também possa se conectar com a dos outros com facilidade. Desta forma, ele sabe sempre o que acontece com os outros de alguma forma de forma intuitiva. Quanto mais se conecta com aquilo que não visível, melhor consegue ser certeiro em suas percepções.

Câncer

O canceriano se conecta facilmente com os sentimentos que cultiva dentro de si e também com o dos outros. Essa intuição nasce de forma natural e pode ajudá-lo a enxergar além do que é dito, por mais que tudo ainda esteja muito nas sombras. Quando se conecta com a energia dos outros pode também absorver o que positivo ou negativo.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino sabe muito bem que todos guardam coisas importantes por trás da fachada, por isso ele tende a ficar atento as energias que o rodeiam e percebe como elas podem se manifestar nos gestos corporais. Quanto mais centrado em sua intuição, mas ele consegue descobrir as verdades que se desenrolam.

Sagitário

O sagitariano consegue ler a energia das pessoas em sinais que nem todos costumam perceber. Sua vontade de absorver experiências e entender tudo o que está ao seu redor faz com que ele seja capaz de realizar “diagnósticos” prévios, de forma paciente e intuitiva.