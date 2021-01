Os signos que exageram ao tentar salvar os parceiros amorosos

Alguns signos do zodíaco tendem a tentar salvar sempre salvar os parceiros amorosos e isso pode ser bem negativo. Confira aqueles que exageram neste quesito:

Gêmeos

O geminiano gosta de desafios e de mostrar que são capazes de salvar as causas perdidas – algo que ele pode também levar para a vida amorosa. Ele é gentil e tenta ajudar em tudo o que pode, não perdendo fácil as esperanças de contribuir para que a pessoa se torne alguém melhor. Infelizmente, pode acabar se desgastando de mais e complicando a própria vida.

Câncer

O canceriano se compromete muito e de forma profunda, podendo se sacrificar bastante para fazer algo dar certo. Ele é apegado e capaz de dar muitas chances, tentando salvar as outras pessoas até a última oportunidade. Por vezes, ele acaba machucando a si mesmo e saindo com ressentimentos difíceis de superar.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

O virginiano acredita sempre que ele é capaz de encontrar soluções e influenciar as pessoas positivamente. Por isso, pode pensar que tem a missão de salvar parceiros deles mesmos e mostrar novas formas de fazer as coisas bem. Ele pode esquecer que isso depende mais dos outros do que deles e acaba indo longe de mais neste “resgate”.

Peixes

Os piscianos são capazes de perdoar muitas vezes antes de dar um basta e se sentem motivados a salvar pessoas ou protege-las. Ele tende a acreditar que amores verdadeiros exigem sacrifício e acabam entrando em dinâmicas de relacionamento que nem sempre são saudáveis. Podem sacrificar a própria felicidade quando estão muito comprometidos.