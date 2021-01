Horóscopo: Os signos que serão tirados da zona de conforto em 2021

Este novo ano pode trazer mudanças intensas para muitos signos do zodíaco. No entanto, alguns deles podem ser tirados da zona de conforto com ainda mais força. Confira quais são:

Câncer

Nunca é fácil descobrir que alguns aliados ficaram no passado e que é preciso sair da zona de conforto para descobrir novas possibilidades. Neste 2021, novas curas e aprendizagens chegam para mostrar do que você realmente é capaz de perseguir e conquistar. Cuide-se para não deixar que o medo ou tristeza o desanimem, pois a descoberta do próprio poder só acontece com o despertar – que nem sempre é simples.

Escorpião

A liberdade já não poderá mais ser ignorada e você descobrirá que para alancar a estabilidade, muitas vezes é preciso sair da zona de conforto e buscar a independência emocional. Finalizações podem marcar esta nova fase, na qual a realidade é mostrada sem véus e a oportunidade de ir para um lugar melhor será reconhecida. Abra seu coração para coisas novas e estabeleça laços mais saudáveis daqui para frente.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

Ao mergulhar dentro de si mesmo você descobre que a superação de alguns arrependimentos o libertarão para visualizar e ir atrás de um novo futuro. É hora de agir aqui e agora! Sair da zona de conforto significará encontrar oportunidades que o ajudarão não só a crescer, mas também a alcançar o reconhecimento que tanto deseja. Lembre-se que a identidade da essência não muda, mas as transformações de pensamentos e hábitos marcam novas fases de evolução.