Os signos do zodíaco que mais 'tocam o terror ' nos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco possuem características que podem complicar bastante a convivência e acabam tocando o terror nos relacionamentos. Confira quais são:

Áries

O ariano nem sempre é paciente e pode deixar a impulsividade controlá-lo, principalmente em momentos de ira. Este signo pode ser apontado como maldoso, pois fala sem pensar, proferindo coisas duras e fazendo birras infantis que não ajudam em nada. Além disso, ele costuma adiar bastante a desculpa.

Câncer

O canceriano é temperamental e lida com emoções intensas que podem acabar sendo descontadas no parceiro. Quando é decepcionado ou sente que não está sendo ouvido como deveria, este signo tende a reagir da pior forma e não economiza no drama, fazendo o que muitos chamam de “tempestade em copo d’água”. Ele até percebe que exagerou, mas precisa se acalmar primeiro.

Escorpião

O escorpiano também é sensível e pode ficar ressentido de um momento para o outro. Por vezes, este signo prefere ferir primeiro ao invés de explicar as causas da sua infelicidade, o que gera comportamentos bastante questionáveis. Ao descontar suas frustrações e não buscar a resolução construtiva, ele acaba perdendo a razão.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

O pisciano pode parecer tranquilo para muitas pessoas, mas esconde um lado frio e infantil que se manifesta quando ele sente que está sendo decepcionado. Ele pode distanciar as pessoas e tornar-se indiferente sem dar muitas explicações, mostrando mudanças de humor significativas. Algumas pessoas deste signo também exageram do drama e chantagem emocional para conseguir sair com a razão, magoando e manipulando o parceiro.