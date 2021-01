Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 22 de janeiro de 2021

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de fazer tudo o que é preciso para conseguir os melhores resultados nos projetos. Os próximos dias podem ser desafios e você deve ser capaz de driblar tudo o que é negativo para ter foco.

Você deve ser forte e enfrentar o seu destino. Uma surpresa pode chegar especialmente em questões de trabalho. Sua sorte aumenta em 20 de janeiro com os números 09 e 32. Tenha cuidado com o que comenta com os outros, evitando fofocas e mal-entendidos.

Não se descuide do seu parceiro e lembre-se que o amor se alimenta com detalhes. Os próximos dias serão ideais para reacender a chama do relacionamento com demonstrações sinceras.

Tenha cuidado com a insônia, faça exercícios pela manhã para que seu corpo descanse à noite. Alguém do signo de Aquário, Gêmeos ou Virgem vai procura-lo e pode surpreende-lo.

Touro

O material nunca será tudo na sua vida. Por isso o amor e a compreensão serão a sua prioridade nestes dias, se deixando amar e vivendo bem a dois. Esta semana você terá pressa em resolver todos os seus problemas nos estudos e no trabalho, então tente se organizar melhor e aproveitar o seu tempo.

Você faz alguns pagamentos inesperados e economiza. Você pode viajar por motivos de trabalho e terá sucesso nesses projetos. Um parente pode pedir ajuda financeira. Cuide dos problemas e tente se manter saudável por este ano.

Você terá sorte no dia 19 de janeiro com os números 02 e 06. Alguém do signo de Aquário ou Leão vai procurá-lo para fazer uma proposta de negócio que sairá muito bem. Você faz melhorias na sua casa.

Gêmeos

É melhor ser realista e colocar meus pés no chão, não deixando ser levado por falsas ilusões, preferindo fazer seu futuro mais objetivo e constante para alcançar o sucesso. Você inicia projetos de trabalho e procura ter calma escolher as melhores opções para sua vida.

Verifique as condições de tudo o que for assinar. Reveja seu relacionamento e reserve um tempo para si mesmo, lembre-se que seu signo gosta de se sentir livre o tempo todo. Você terá sorte no dia 21 de janeiro com os números 05 e 78.

Evite problemas jurídicos e judiciais, sendo cauteloso com tudo o que assinar e tentando saldar dívidas do passado. Um amigo o convida para fazer uma viagem. Você terá força em dobro em tudo que fizer.

Câncer

Mantenha-se seguro de si e lute para que todos os objetivos sejam alcançados. Esta semana será de boa sorte no trabalho e repleta de boas energias que irão ajudá-lo a realizar os seus desejos, apenas procure ser discreto nos seus projetos para não atrair inveja.

Você receberá uma surpresa econômica neste dia 20 de janeiro com os números 03 e 29. Cuide dos problemas intestinais ou úlceras, aprendendo a se alimentar de maneira mais saudável.

Um amor de Áries, Leão ou Sagitário o procura e demonstra muita compatibilidade. Você é o melhor em termos de arte e comunicação, tente fazer um curso para se capacitar profissionalmente. É melhor não viajar e ficar em casa.

Leão

A segurança interior será a fortaleza contra as dificuldades, ajudando também a atrair bons aspectos financeiros. Você vai estar ocupado com muitos planos, já que um novo projeto de trabalho pode surgir e você precisará ver o que é conveniente fazer.

Você terá sorte no dia 23 de janeiro com os números 00 e 35. Você pode ser convidado para um evento de um membro da família, mas é melhor prevenir e não se esquecer de se proteger contra o covid-19.

Você organiza os documentos e pode tirar o passaporte. Você vai continuar com seu parceiro, mas tente não brigar mais e seja paciente com as pessoas que você ama. Seu ponto fraco será a garganta e os pulmões. Não brigue com seus chefes e respeite as hierarquias para não ter problemas.

Virgem

Momento de equilibrar a vida, sendo tolerante e lembrando que você é especial para alcançar seus objetivos. Você dará um passo importante para o futuro. Uma viagem de trabalho pode surgir.

Tenha atenção com os problemas de insônia e deixe o celular de lado para não perder o sono. Um novo amor do signo de Áries, Câncer ou Aquário o convida para sair e será muito compatível.

Você deve ter atenção com assuntos jurídicos que podem render bons frutos. Tudo é resolvido a seu favor. Seu melhor dia será 20 de janeiro com os números 23 e 29. Um animal de estimação pode chegar na sua vida e fazê-lo muito feliz.

Libra

Não se deixe ser derrotado e lute até alcançar o que deseja. Os próximos dias serão propícios ao sucesso. Durante esta semana você terá muito boas oportunidades de crescimento.

Se sente estagnado no trabalho, tente buscar novos rumos e estratégias para crescer na vida profissional. Cuide dos problemas hormonais e nervosos, porque você ficará muito sentimental em relação a tudo ao seu redor.

Você vai ter sorte em 22 de janeiro com os números 02 e 18. É hora de mudar de casa ou você acaba planejando morar em outro país ou cidade. As energias se renovam.

Escorpião

Momento de aprender com os erros e deixar o orgulho de lado para atrair o que merece. É preciso diferenciar o que é melhor para você. Alguns problemas podem ser enfrentados no trabalho, mas procure ser paciente e não se deixe enganar por provocações.

Uma viagem pode surgir no trabalho, mas será muito rápida e lucrativa. Você faz pagamentos e coloca suas obrigações em ordem. Reorganize seu armário e doe o que já não usa mais.

No amor você continuará conquistando, mas não terá nada estável. Lembre-se que seu signo está na fase de conhecer e não se limitar. Você terá sorte com os números 03 e 29 em 21 de janeiro.

Sagitário

Paciência será a virtude mais importância. Lembre-se que a violência gera mais violência, então mantenha a calma e deixe boas energias fluírem.

Um novo projeto de trabalho nasce e você deve se concentrar para estar 100% atento em tudo que você faz para alcançar o sucesso. Um novo amor do signo de Áries ou Virgem o convida a sair e será muito compatível com você.

Aprenda a economizar e a abandonar o mau hábito de fazer gastos desnecessários. Você terá sorte com os números 04 e 38 em 21 de janeiro. Cuide das dores de cabeça e do pescoço seguindo uma rotina de exercícios para liberar o estresse. Você ganha um diploma ou volta a estudar.

Capricórnio

Você merece algo melhor na vida e deve aprender a ter fé para encontrar. A sua segurança vai depender disso. Você faz pagamentos e aprende a administrar melhor seu dinheiro.

Procure falar a verdade mesmo que doa, lembre-se que é melhor terminar em paz e não viver no engano, especialmente no amor. Saiba que é preciso aprender a amar a si mesmo para depois amar o outro.

Documentos ficam prontos. Tenha cuidado com problemas de pele ou doenças sexualmente transmissíveis. A sorte chega no dia 21 de janeiro com os números 06 e 55. Evite brigar no trabalho e respeite hierarquias, sendo mais tolerante com os outros.

Aquário

Momento de agradecer as bênçãos e saber reconhecer o que não deve ser. Continue no caminho do sucesso e alcançará o que deseja.

Você estará ocupado com muito trabalho e terá a reuniões de última hora; foque em fazer bem o seu trabalho. Aprenda a dizer não, especialmente se sentir que não deve emprestar algo.

Uma viagem pode ser planejada. Você recebe um dinheiro inesperado por uma venda; economize e aproveite para aumentar seu patrimônio. Cuide dos problemas da região lombar e da cintura, pois esse será o seu ponto fraco.

Seus números da sorte serão 13 e 21 e você terá uma surpresa em 20 de janeiro. Não tente entrar na vida dos outros; aprenda a ficar quieto e seguir seu caminho.

Peixes

Momento de aprender com a mudança positiva das ações. Não tema reconhecer os erros e seja humilde para superá-los. Você tomará decisões para crescer neste ano e passará por um período de prosperidade.

Não regrida e tudo será entregue a você sem problemas. No amor, você terá dias de grande estabilidade e se sentirá muito seguro em seu relacionamento amoroso.

Os solteiros encontrarão um amor muito compatível. Não deixe dívidas pendentes. Você saberá da doença de um parente a quem dará todo o apoio. Não tenha medo do que os outros podem dizer e ouse ser autêntico em tudo o que fizer. Você terá sorte em 19 de janeiro com os números 04 e 39.