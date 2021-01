Os signos que são os parceiros mais difíceis de conhecer realmente

Alguns signos do zodíaco são mais propensos a guardar algumas coisas apenas para eles, não compartilhando nem mesmo com seus parceiros. Confira quais são:

Câncer

O canceriano é muito entregue, mas quando já é mais maduro tende a fazer o máximo para não ficar vulnerável. Por isso, ele tende a guardar alguns sentimentos, pensamentos e acontecimentos que possam dar poder ao outro sobre eles. Este signo é desconfiado e constrói alguns muros ao seu redor quando se sente em risco.

Virgem

O virginiano é um ótimo companheiro, mas ele nunca revela tudo sobre si. Este signo valoriza muito sua reputação e preservará alguns detalhes controversos da sua vida. Ele não faz isso apenas por se preocupar com superficialidade, mas sim para se proteger, pois é prevenido e sabe que as relações podem mudar totalmente com o tempo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano não sente necessidade de mostrar tudo de si mesmo para a outra pessoa. Ele pode até ser apontado como superficial, mas sabe dar o que quer em um relacionamento, acreditando na liberdade de tomar suas próprias decisões sem ter que dar explicações. Este signo também não costuma deixar suas emoções abertas facilmente.

Peixes

O pisciano pode se aproximar muito do parceiro e revelar sentimentos profundos, mas ele guarda muito mais dentro de si. O mundo de fantasia, recordações e emoções deste signo é vasto e, muitas vezes, não é fácil nem para ele mesmo lidar com isso. Sendo assim, este signo prefere manter muita coisa apenas dentro dele para sempre.