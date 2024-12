Reviravoltas em ‘Garota do Momento’: Novela sofre com as mudanças na programação

A novela ‘Garota do Momento’ foi impactada pela mudança na programação da TV Globo, que precisou apertar os horários da tarde para a chegada da reprise de ‘Tieta’, que divide o horário com a reta final de ‘Alma Gêmea’, no Vale a Pena Ver de Novo. Como qualquer alteração, o público precisa se acostumar, levando um reflexo incerto na audiência.

ANÚNCIO

Leia também:

Alma Gêmea A morte de Débora (Ana Lúcia Torre), mãe de Cristina (Flávia Alessandra), derrubou a audiência da novela escrita por Walcyr Carrasco (João Miguel Júnior/TV Globo)

Queda de audiência de ‘Garota do Momento’, na TV Globo

Com a reta final de ‘Alma Gêmea’ em curso e a chegada de ‘Tieta’, no Vale a Pena Ver de Novo, a novela das 18h acabou sendo impactada.

Mas, segundo o site Notícias da TV, o folhetim de Walcyr Carrasco começou a perder fôlego quando Débora (Ana Lucia Torre) morreu. Registrando uma queda de, pelo menos, 10% do público. A novela ‘Garota do Momento’ não escapou deste problema e registrou sua pior audiência nas últimas semanas, cerca de 18 pontos de média.

Leia também:

Tieta Música de abertura da novela surgiu rapidamente pelas mãos de Boni (Divulgação/TV Globo)

Por qual motivo ‘Garota do Momento’ perdeu audiência?

A programação vespertina da TV Globo é repleta de novelas, sendo que as reprises tomam conta do horário. A partir disso, ‘Garota do Momento’ recebe o público do ‘Vale a Pena Ver de Novo’ e quando as tramas não vão bem é esperado também que a próxima atração sofra a consequência.

Porém, a expectativa é que ao longo do tempo a reprise de ‘Tieta’, nas tardes da TV Globo, melhore e que a novela das seis também reflita esta situação.