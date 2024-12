Senna na Netflix: Adriane Galisteu reflete sobre a ausência na minissérie

Apresentadora afirma que Ayrton Senna teve uma história muito maior do que o namoro com ela

A minissérie brasileira ‘Senna’ chegou na Netflix e também no topo dos assuntos nas redes sociais, seja pela atuação do elenco e também pela pouca presença de Adriane Galisteu, que teve um relacionamento amoroso, de um ano e meio, com o piloto de Fórmula 1, e é interpretada pela atriz Julia Foti.

Senna O ator Gabriel Leone narra novo trailer oficial da minissérie da Netflix sobre o piloto brasileiro de F1 (Guilherme Leporace e Alan Roskyn /Netflix)

O que Adriane Galisteu comentou sobre ‘Senna’, na Netflix

Após ficar em silêncio por alguns dias, Adriane Galisteu usou as redes sociais para falar sobre a minissérie ‘Senna’. No vídeo, a apresentadora do reality ‘A Fazenda’ elogiou a produção brasileira e disse que o piloto tem uma história muito maior do que o namoro deles.

“O que acontece agora é a vida como ela é, é a vida como ela sempre foi. A novidade é que, agora, eu considero a possibilidade de contar para vocês esse último ano e meio da minha vida do lado dele. Eu acho que vocês vão amar”, disse a celebridade.

Os detalhes da minissérie ‘Senna’, da Netflix

O início da carreira do tricampeão de F1 é o ponto de partida da minissérie ‘Senna’, que vai desde as corridas de kart até a mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, seguindo o piloto até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

A família não foi esquecida na produção inédita. Lilian (Alice Wegmann), a primeira mulher de Ayrton, e Viviane (Camila Márdila) Senna, sua irmã. O ator Marco Ricca vive o pai, Miltão, Nicolas Cruz é o irmão, Leonardo, e Rodrigo Veloso dá vida ao cunhado Flávio. Já Zaza, mãe de Ayrton, é representada pela atriz Susana Ribeiro.

Alguns personagens importantes da vida de Ayrton Senna estão na minissérie da Netflix, como o piloto Alain Prost (Matt Mella), o narrador Galvão Bueno (Gabriel Louchard) e os amigos da Fórmula 1, Maurinho (Christian Malheiros) e Nelson Piquet (Hugo Bonemer).