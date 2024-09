‘Senna’: As primeiras fotos de Pâmela Tomé como Xuxa foram reveladas

Pâmela Tomé, a secretária de Roberto Justus no reality ‘O Aprendiz Celebridades’ (2014), da Record, apareceu pela primeira vez vestida como Xuxa para a minissérie ‘Senna’, prevista para estrear em 29 de novembro, na Netflix. Nas fotos, a atriz aparece em uma cena com Gabriel Leone, que interpreta o piloto, e também sozinha, começando o seu programa na TV Globo.

Com seis episódios, a série traz os diferentes momentos de Ayrton Senna e o namoro com a apresentadora infantil não escapou. Nela, vamos rever o momento em que o piloto da Fórmula 1 participou do programa ‘Xou da Xuxa’, em 1988, e foi anunciado por Xuxa como o seu “verdadeiro amigo”.

O namoro entre a rainha dos baixinhos e Senna durou dois anos, entre 1988 e 1990, mas mesmo após o término eles continuaram se encontrando alguns anos depois.

Pâmela Tomé e Gabriel Leone gravam cena juntos para 'Senna', minissérie da Netflix (Guilherme Leporace/Netflix)

Além de ‘O Aprendiz Celebridades’ e ‘Senna’, Pâmela também esteve em outras produções conhecidas, como ‘Malhação Seu Lugar no Mundo’ (2015), ‘Malhação: Pro Dia Nascer Feliz’ (2016), ‘Sol Nascente’ (2017), ‘Orgulho e Paixão’ (2018), ‘Dança dos Famosos’ (2018), ‘Gênesis’ (2021), ‘Reis’ (2022) e ‘Desejos S.A.’ (2024).

Os detalhes da minissérie ‘Senna’, que estreia em novembro na Netflix

O início da carreira do tricampeão de F1 é o ponto de partida de ‘Senna’, que vai desde as corridas de kart até a mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, seguindo o piloto até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Além de Xuxa (Pâmela Tomé), outros personagens importantes da vida de Ayrton Senna aparecem na minissérie da Netflix, como o piloto Alain Prost (Matt Mella) e o narrador Galvão Bueno (Gabriel Louchard).

A família não foi esquecida na produção inédita, que chega ao catálogo da plataforma em 29 de novembro. Lilian, a primeira mulher de Ayrton, será interpretada pela atriz Alice Wegmann, e Viviane Senna, sua irmã, ganha vida na pele de Camila Márdila.

O ator Marco Ricca vive o pai, Miltão, Nicolas Cruz será o irmão, Leonardo, e Rodrigo Veloso dá vida ao cunhado Flávio. Já Zaza, mãe de Ayrton, será representada pela atriz Susana Ribeiro, e Adriane Galisteu por Julia Foti. ‘Senna’, da Netflix, também mostra a vida do piloto de F1 ao lado dos amigos de Fórmula 1, como Maurinho (Christian Malheiros) e Nelson Piquet (Hugo Bonemer).