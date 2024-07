Senna na Netflix: O que foi revelado até hoje sobre a minissérie

A Netflix anunciou que a Senna, uma das minisséries mais esperadas, chega na plataforma no dia 29 de novembro. Gabriel Leone (Verdades Secretas 2) interpreta Ayrton Senna.

Em 6 episódios, a produção mostra, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do piloto de Fórmula 1, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais.

A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de F1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

A minissérie conta com personagens importantes da vida do piloto, como Alain Prost (Matt Mella), Galvão Bueno (Gabriel Louchard) e Xuxa (Pâmela Tomé).

Teaser oficial

Família, amores e amigos

A família do piloto não será esquecida. A atriz Alice Wegmann interpreta Lilian, a primeira mulher de Ayrton, Camila Márdila dá vida a Viviane Senna, sua irmã, Marco Ricca é Miltão, pai do piloto, Nicolas Cruz é Leonardo, o irmão, Rodrigo Veloso dá vida ao cunhado Flávio, e Susana Ribeiro surge como Zaza, mãe de Ayrton.

Além de Xuxa, a apresentadora Adriane Galisteu também aparece nesta minissérie da Netflix. A famosa é interpretada por Julia Foti.

Senna também mostra a vida ao lado dos amigos de Fórmula 1, como Maurinho (Christian Malheiros) e Nelson Piquet (Hugo Bonemer).

Também fazem parte da produção Kaya Scodelario, vivendo a jornalista Laura, personagem fictício, Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre), Patrick Kennedy (Ron Dennis), Joe Hurst (Keith Sutton), Johannes Heinrichs (Niki Lauda), Keisuke Hoashi (Osamu Goto), Leon Ockenden (James Hunt), Richard Clothier (Peter Warr), Steven Mackintosh (Frank Williams) e Terry Fullerton (Rob Compton), Tom Mannion (Sid Watkins) e Tom Mckay (Alex Hawkridge).

Produção

Vicente Amorim assina a direção geral de Senna e Julia Rezende é diretora da minissérie que foi produzida pela Gullane e realizada com o apoio da família do piloto.