Todos os amores de Ayrton Senna

Além de nomes de famosas conhecidas, como Xuxa e Adriane Galisteu, Ayrton Senna teve outros amores em 34 anos de vida. O piloto de Fórmula 1 namorava Galisteu quando faleceu, em 1994, mas antes dela outras pessoas já haviam passado pela vida do ícone brasileiro. Relembre.

Lílian de Vasconcellos Souza

O ‘primeiro amor’ de Senna foi Lílian de Vasconcellos Souza. Os dois foram casados de 1981 a 1983. A mulher era amiga de infância do piloto e os dois começaram a namorar ainda na adolescência.

Adriane Yamin

Em um dos relacionamentos mais polêmicos de Senna, ele se envolveu com Adriane Yamin, que tinha 15 anos na época, enquanto o piloto tinha 24. A relação em segredo durou 4 anos e Adriane falou sobre ela no livro ‘Minha Garota’, de 2020.

Marjorie Andrade

Já Marjorie Andrade, ex-modelo brasileira, foi um breve affair na vida de Ayrton. Os dois foram vistos juntos em 1987.

Carol Ann Alt

Senna se envolveu com a modelo americana Carol Ann Alt logo após se separar de Xuxa, em 1990 (os dois continuaram se encontrando dois anos após o rompimento).

Cristine Ferracciu

O piloto também namorou com Cristine Ferracciu, na sequência do romance com Carol Ann Alt, A relação foi de janeiro de 1990 até dezembro de 1991.

