Trailer inédito de ‘Senna’ (Netflix) traz emocionantes momentos da vida do piloto

Um trailer inédito da série ‘Senna’ foi divulgado na web, faltando um mês para a estreia global na Netflix. Nele, o ator Gabriel Leone revive emocionantes momentos da vida do piloto que marcou o automobilismo brasilieiro e mundial.

Na voz de Gabriel Leone como Ayrton Senna, o trailer oficial de Senna, divulgado nesta terça-feira, 29 de outubro, revela trechos de momentos históricos deste grande ídolo da Fórmula 1.

O que esperar da estreia de ‘Senna’, na Netflix

A nova superprodução da Netflix vai mostrar, ao longo de seis episódios e pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton Senna, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais.

A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Os atores que fazem parte do elenco da série ‘Senna’ (Netflix)

Além de Gabriel Leone, fazem parte do elenco brasileiro Alice Wegmann, que vive Lilian, a primeira mulher de Ayrton, Camila Márdila, como Vivianne Senna, sua irmã, Christian Malheiros, como Maurinho, seu amigo, Gabriel Louchard, dando vida ao narrador Galvão Bueno, Hugo Bonemer, sendo Nelson Piquet, Julia Foti, é Adriane Galisteu, Marco Ricca, é Miltão, seu pai, Nicolas Cruz, o irmão de Ayrton, Pâmela Tomé, como Xuxa, Rodrigo Veloso, como o cunhado Flávio Lalli, e Susana Ribeiro, vive Zaza, sua mãe.