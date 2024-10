Esta série de romance italiana está causando sensação na Netflix: qual é e do que se trata?

A Netflix possui uma das mais extensas bibliotecas de séries românticas em streaming; Porém, entre o oceano de títulos do gênero na plataforma, há um que se destaca.

ANÚNCIO

Na verdade, a produção ocupa atualmente o primeiro lugar no top 10 das séries de língua não inglesa mais assistidas da gigante globalmente. Quer saber qual é? Continue rolando para descobrir.

Qual é a série romântica que está causando polêmica na Netflix?

Trata-se da minissérie italiana ‘Amor Traiçoeiro’, drama romântico estrelado por Monica Guerritore, Giacomo Gianniotti e Emanuel Caserio que chegou à biblioteca da Netflix no dia 9 de outubro.

Com 8,3 milhões de visualizações, a trama alcançou o primeiro lugar no ranking das dez séries não inglesas mais assistidas do serviço no mundo de 14 a 20 de outubro.

Graças aos números acumulados, a trama, que já foi vista há mais de 85 milhões de horas, também se tornou a segunda série mais vista em geral na Netflix no período indicado.

Cena da série italiana ‘Amor Traiçoeiro’ | (Gianni Fiorito/Netflix © 2024)

Porém, não é a primeira vez que a ficção ocupa a primeira posição. Na semana de estreia, o projeto estreou em primeiro lugar no top 10 após atingir 9,6 milhões de visualizações em três dias.

Portanto, com sua segunda temporada consecutiva de sete anos no topo da lista das TVs de língua não inglesa mais assistidas na Netflix, pode-se dizer que a série está causando uma verdadeira sensação.

ANÚNCIO

Sobre o que é a série de romance italiana ‘Amor Traiçoeiro’?

‘Amor Traiçoeiro’ segue a história de uma mulher rica de 60 anos que inesperadamente se apaixona por um homem bonito e muito mais jovem, mas seus parentes duvidam que as intenções do jovem sejam puras.

“Gabriella, proprietária de um luxuoso hotel na costa de Amalfi, é uma mulher elegante, orgulhosa dos seus sessenta anos e consciente do seu papel. Os seus filhos já são adultos e parece que a vida já não lhe trará muitas surpresas”, lê-se na sinopse desta versão da série britânica Gold Digger (2019).

Cena da série italiana ‘Amor Traiçoeiro’ | (Gianni Fiorito/Netflix © 2024)

“Mas ela conhece Elia, um homem da idade de seu filho mais velho, charmoso, livre e cheio de energia, que exerce sobre ela um fascínio irresistível, mas também ambíguo e assustador. Apesar da diferença de idade, Gabriella se redescobre como mulher, como amante... e está disposta a arriscar tudo por ele, inclusive a relação com os filhos e sua herança”, finaliza.

Cena da série italiana ‘Amor Traiçoeiro’ | (Gianni Fiorito/Netflix © 2024)

Os seis episódios de ‘Amor Traiçoeiro’ estão todos disponíveis para assistir agora na Netflix.