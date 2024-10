Netflix: do que se trata ‘Outside’? Impressões sobre o novo filme de terror na plataforma de streaming

A Netflix lançou recentemente ‘Outside’, um filme de terror que promete oferecer uma perspectiva única sobre o popular subgênero zumbi. Com uma trama que combina elementos tradicionais do terror com reviravoltas inéditas, esta produção busca chamar a atenção dos amantes do cinema de terror.

A história gira em torno de uma família que tenta escapar de um surto de zumbis que ameaça consumir tudo em seu caminho. Para encontrar abrigo, eles se mudam para uma fazenda remota no interior.

No entanto, ao se instalarem, logo descobrem que não estão tão seguros quanto pensavam. Ao contrário de outros filmes de zumbis, ‘Outside’ apresenta criaturas que, embora despojadas de sua humanidade, mantêm a capacidade de comunicação, o que os torna adversários mais complexos.

Foco emocional zumbi

O diretor e roteirista Carlo Ledesma expressou seu desejo de se aprofundar na psicologia dos zumbis. “Eu queria que cada zumbi do filme tivesse uma história”, explicou ele.

Segundo Ledesma, as últimas palavras ditas por esses personagens são fragmentos de suas memórias anteriores à mordida, o que acrescenta uma camada emocional à narrativa. Esta abordagem não só destaca o seu sofrimento, mas também proporciona uma sensação de ligação com o público.

As primeiras reações do público foram positivas, com muitos espectadores elogiando a intensidade do filme.

Alguns descreveram ‘Outside’ como “estressante e brutal” e comentaram como a história consegue provocar emoções profundas. Com suas inovações, o filme foi reconhecido como um novo subgênero do cinema zumbi, destacando-se pela abordagem dramática.

‘Outside’ agora está disponível para assistir na Netflix, oferecendo aos fãs de terror uma experiência nova e emocionante. Segundo os fãs, este filme se posiciona como uma opção imperdível para quem busca algo diferente no cinema zumbi.