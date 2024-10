5 séries e filmes que saem da Netflix em novembro (mas que valem a pena assistir primeiro)

Netflix vai retirar do catálogo projetos muito bons durante o mês de novembro

Com a chegada de novembro, a Netflix receberá dezenas de produções interessantes, mas a plataforma também retirará diversas séries e filmes de todos os lugares durante este mês.

No entanto, o serviço de streaming alertou sobre o lançamento desses projetos para que os telespectadores tenham uma última chance de vê-los pela primeira ou enésima vez antes que desapareçam.

Séries e filmes saindo da Netflix em novembro

Para te ajudar na tarefa, apresentamos a seguir cinco das produções que serão deletadas da Netflix em novembro, mas que valem a pena assistir antes de saírem da gigante.

A ilha sinistra

Os atores Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo são as principais estrelas deste complexo thriller dirigido por Martin Scorsese baseado no romance homônimo do escritor Dennis Lehane.

Sinopse: Ao investigar o desaparecimento de um interno em um hospital psiquiátrico, um delegado federal acaba envolvido em uma teia de mentiras e começa a duvidar de si mesmo.

Último dia para assistir na Netflix: 31 de outubro

Segredo na montanha

Os talentosos Heath Ledger, Jake Gyllenhaal e Michelle Williams estrelaram este intenso drama pelo qual o renomado cineasta Ang Lee ganhou seu primeiro Oscar de melhor diretor.

Sinopse: Dois pastores se envolvem em um romance apaixonado em 1963, no Wyoming, mas manter seu relacionamento em segredo e evitar que suas esposas descubram será desesperador.

Último dia para assistir na Netflix: 31 de outubro

Um refúgio inesperado

As estrelas Jessica Chastain, Johan Heldenbergh e Daniel Brühl lideram este emocionante filme de drama de guerra baseado em eventos reais que ocorreram na Segunda Guerra Mundial.

Sinopse: Quando os nazistas invadem a Polônia, os tratadores do zoológico de Varsóvia colaboram para salvar centenas de judeus dos horrores do Terceiro Reich.

Último dia para assistir na Netflix: 31 de outubro

Meia-noite em Paris

Os renomados atores Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard e Tom Hiddleston lideram o elenco desta comédia dos sonhos que ganhou o Oscar de melhor roteiro.

Sinopse: Todas as noites, um escritor frustrado viaja de volta no tempo até a Paris dos anos 1920, onde encontra romance e inspiração ao combinar-se com seus ídolos artísticos.

Último dia para assistir na Netflix: 3 de novembro

ventos de água

Ernesto Alterio, Eduardo Blanco e Héctor Alterio estrelam esta série argentino-espanhola criada pelo diretor Juan José Campanella que cativa ao longo de seus 13 episódios.

Sinopse: Esta série conta a história de José Olaya, um mineiro espanhol que emigrou para a Argentina em 1934; e a do seu filho, arquiteto que se mudou para Espanha devido à crise de 2001.

Último dia para assistir na Netflix: 31 de outubro