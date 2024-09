‘Senna’: As primeiras fotos de Gabriel Leone caracterizado foram reveladas

A Netflix divulgou as primeiras fotos do ator Gabriel Leone como Ayrton Senna, protagonista da minissérie que chega na plataforma em 29 de novembro. Além dele, outros famosos também aparecem caracterizados para a produção inédita sobre um dos maiores ídolos do automobilismo mundial, que também ganhou um novo pôster.

ANÚNCIO

As fotos inéditas mostram Gabriel na pose clássica de Senna com o macacão vermelho segurando o seu tradicional capacete verde e amarelo, além de figuras marcantes na vida do piloto, como seus pais, amigos e seu principal rival nas pistas, Alain Prost, interpretado pelo ator Matt Mella.

Ao longo de seis episódios, a minissérie vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Gabriel Leone grava cena para 'Senna', minissérie com seis episódios, da Netflix (Divulgação/Netflix)

Vicente Amorim assina como showrunner, diretor geral e diretor. Com Julia Rezende como diretora, Senna é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto.

Os detalhes da minissérie ‘Senna’, que estreia em novembro na Netflix

O início da carreira do tricampeão de F1 é o ponto de partida de ‘Senna’, que vai desde as corridas de kart até a mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, seguindo o piloto até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Personagens importantes da vida de Ayrton Senna aparecem na minissérie da Netflix, como o piloto Alain Prost (Matt Mella) e o narrador Galvão Bueno (Gabriel Louchard).

Elenco de 'Senna', minissérie que estreia na Netflix em novembro (Divulgação/Netflix)

A família não foi esquecida na produção inédita, que chega ao catálogo da plataforma em 29 de novembro. Lilian, a primeira mulher de Ayrton, será interpretada pela atriz Alice Wegmann, e Viviane Senna, sua irmã, ganha vida na pele de Camila Márdila.

O ator Marco Ricca vive o pai, Miltão, Nicolas Cruz será o irmão, Leonardo, e Rodrigo Veloso dá vida ao cunhado Flávio. Já Zaza, mãe de Ayrton, será representada pela atriz Susana Ribeiro, e Adriane Galisteu por Julia Foti. ‘Senna’, da Netflix, também mostra a vida do piloto de F1 ao lado dos amigos de Fórmula 1, como Maurinho (Christian Malheiros) e Nelson Piquet (Hugo Bonemer).