6ª temporada de ‘Impuros’: Novo personagem e cena fora do Brasil nesta série Disney+

Cenas gravadas no Uruguai aparecem na 6ª temporada da série Disney+

Os bastidores da 6ª temporada de ‘Impuros’, série de sucesso da Disney+, continuam aquecidos. Além da confirmação de Bruno Gagliasso, a nova saga da trama confirmou mais um personagem chegando e também que há cenas sendo gravadas fora do Brasil.

Quem chega para somar na 6ª temporada de ‘Impuros’

Depois de interpretar o personagem Bispo Cristóvão em ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay), o ator Thelmo Fernandes chega ao elenco da 6ª temporada da série da Disney+, ‘Impuros’, dando vida a um psicanalista.

Impuros Ator Thelmo Fernandes interpreta psicanalista na 6ª temporada da série Disney+ (Divulgação/TV Globo)

Série ‘Impuros’ tem cenas gravadas em outro país da América do Sul

As gravações da 6ª temporada de ‘Impuros’ começaram em setembro de 2024 e parte da equipe viajou ao Uruguai para filmar algumas sequências da série policial. Porém, ao que tudo indica, as cenas serão ambientadas na Bolívia.

Qual o personagem de Bruno Gagliasso em ‘Impuros’

Longe da TV aberta desde 2019, , segundo o jornal O Globo, Bruno Gagliasso foi confirmado como o antagonista da 6ª temporada de ‘Impuros’, série ambientada nos anos 1990 e segue a história de Evandro do Dendê (Raphael Logam). No entanto, ainda não foram revelados detalhes do personagem.

O que sabemos sobre a série ‘Impuros’, da Disney+

Em sua 6ª temporada, a produção brasileira acompanha a história de um jovem que entra para o crime organizado após a morte do irmão. Ao longo da série, é possível acompanhar e entender como Dendê (Raphael Logam) virou chefe do tráfico no Morro que leva seu apelido.

Além de Raphael e Bruno Gagliasso, ‘Impuros’ conta ainda com Rui Ricardo Diaz (‘Lula, o Filho do Brasil’), Lorena Comparato (‘Rensga Hits!’) e Leandro Firmino (‘Cidade de Deus’) no elenco.