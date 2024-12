The Damned em São Paulo: Confira data e onde comprar os ingressos do show

A banda pioneira do punk garante show em São Paulo, no dia 7 de março de 2025

A banda The Damned, pioneira do punk ao lado de Ramones, The Clash e The Sex Pistols, volta ao Brasil, dessa vez com sua formação clássica, no dia 7 de março de 2025, para um show no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82), na Liberdade, em São Paulo.

Quanto custam e onde comprar os ingressos para assistir The Damned em SP

Quem for assistir o show da banda formada por Captain Sensible (guitarra), Dave Vanian (vocal), Rat Scabies (bateria) e Paul Gray (baixo) terá que desembolsar a partir de R$ 145.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial e também nas bilheterias do Estádio do Morumbi (Bilheteria 05, próximo ao portão 15), na avenida Giovanni Gronchi, 1866, que funciona de terça a sábado, das 10h às 17h.

The Damned abre a turnê do The Offspring no Brasil

A The Damned é uma das atrações de abertura da turnê SUPERCHARGED, do The Offspring, no Brasil em 2025. A tour também contará com Sublime, Rise Against, Amyl & The Sniffers e The Warning, com apresentações em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

A história da banda The Damned, pioneira do punk

A The Damned foi a primeira banda punk britânica a fazer uma turnê pelos Estados Unidos, espalhando o “jeito de ser” do punk e influenciando a florescente cena americana. A banda mostrou que o gênero poderia transcender fronteiras e evoluir para novas formas artísticas, se tornando uma pedra angular do movimento.

A virada para a década de 1980 trouxe uma evolução no som da banda, incorporando elementos do rock gótico e da psicodelia, convergindo para uma musicalidade nova e experimental. Álbuns como The Black Album (1980) e Phantasmagoria (1985) apresentavam tons mais sombrios, misturando temas góticos com suas raízes punk. Essa mudança estilística não apenas expandiu seu público, mas também desempenhou um papel fundamental na formação da subcultura gótica e na influência de bandas nas cenas pós-punk e rock alternativo.

Mesmo depois de décadas na indústria, The Damned continua a tocar e gravar discos, solidificando o seu legado como uma das bandas mais duradouras do punk. A vontade de ultrapassar limites, experimentar novos sons e manter o espírito rebelde vivo garantiu a relevância e respeito através das gerações. Para os fãs de punk, gótico e rock alternativo, os integrantes do The Damned se mostraram inovadores e ícones.