“Moana 2” comete diversos pecados, mas ainda emociona e vale seu ingresso | Crítica

“Moana 2″ estreou nos cinemas nesta quinta-feira (28), trazendo novamente Moana (voz de Auli’i Cravalho) e Maui (voz de Dwayne Johnson) em uma grande aventura. Ao lado de uma nova tripulação de marinheiros, a exploradora parte para uma jornada que promete surpresas e desafios inesperados.

A trama começa com Moana recebendo um chamado misterioso de seus ancestrais, que a orientam a navegar pelos mares distantes da Oceania. Ela se vê em uma missão desafiadora, mais uma vez enfrentando águas perigosas e desconhecidas. No entanto, apesar de se tratar de uma nova aventura, muitos elementos da história soam familiarmente repetitivos, refletindo uma narrativa semelhante à do primeiro filme.

Um dos pontos negativos de “Moana 2″ é a introdução de novos personagens. Embora a tripulação tenha um desenvolvimento interessante e traga um toque fresco à história, outros personagens acabam sendo desnecessários e pouco memoráveis, somando-se ao enredo sem realmente acrescentar algo novo.

"Moana 2" comete diversos pecados, mas ainda emociona e vale seu ingresso

Além disso, os conflitos enfrentados pela protagonista e sua equipe seguem uma fórmula similar à do primeiro filme, o que tira um pouco da originalidade e da emoção que marcaram o primeiro “Moana”. As resoluções das situações, embora envolventes, acabam repetindo a estrutura de desafios já vistos.

Por outro lado, a produção se destaca em vários aspectos. As músicas continuam sendo um dos pontos altos do filme, com performances emocionantes e envolventes. Os visuais dos personagens e da animação, em geral, são belos e bem detalhados, embora alguns cenários de fundo possam parecer um pouco simplistas.

Apesar de uma trama que não inova tanto quanto se esperava, “Moana 2″ consegue emocionar, especialmente no desfecho, recuperando parte do encanto do primeiro filme. E para os fãs que ainda querem mais, há uma cena pós-créditos que abre a possibilidade de uma nova sequência.

