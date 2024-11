4 razões para assistir “A Favorita do Rei”, drama recente com Johnny Depp e Maïwenn

4 razões para assistir “A Favorita do Rei”, drama com Johnny Depp e Maïwenn

Nesta quinta-feira, 28 de novembro, chega aos cinemas brasileiros o drama francês “A Favorita do Rei” (Jeanne du Barry), dirigido e roteirizado pela premiada Maïwenn (Polissia e Meu Rei), que também protagoniza o filme ao lado do astro Johnny Depp (Piratas do Caribe e Assassinato no Expresso do Oriente).

O longa será exibido exclusivamente nos cinemas das principais cidades brasileiras, incluindo São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Recife, com distribuição da Mares Filmes e Alpha Filmes.

4 razões para assistir “A Favorita do Rei”, drama com Johnny Depp e Maïwenn (Reprodução/Divulgação)

Trouxemos 4 razões para conferir a produção; veja!

Direção e roteiro de Maïwenn: A premiada cineasta Maïwenn, conhecida por seus trabalhos em Polissia e Meu Rei, assume tanto a direção quanto o papel principal no filme, trazendo uma visão única e envolvente para a história. Johnny Depp no elenco: O astro internacional Johnny Depp, famoso por papéis como Jack Sparrow em Piratas do Caribe, está brilhando como o Rei Luís XV, trazendo sua habilidade única para interpretar personagens complexos e carismáticos. Trama cativante: Baseado em uma história real, o filme narra o romance inesperado entre Jeanne Vaubernier, uma jovem de origem humilde, e o Rei Luís XV, que desafia as normas da corte francesa e provoca escândalos, explorando temas de poder, paixão e intriga. Reconhecimento internacional: A Favorita do Rei foi aclamado no Festival de Cannes e exibido no Festival Varilux de Cinema Francês, atraindo mais de 10 mil espectadores, o que reforça sua qualidade e importância no cenário cinematográfico global.

Sinopse oficial e trailer

“Jeanne Vaubernier, uma jovem de origem humilde, está determinada a sair da sua condição, usando seus encantos. Seu amante, o conde Du Barry, que se beneficia muito dos relacionamentos lucrativos de Jeanne, decide apresentá-la ao Rei. Com a ajuda do influente duque de Richelieu, ele organiza o encontro. Contra todas as expectativas, Luís XV e Jeanne se apaixonam intensamente. Com a companhia da cortesã, o Rei redescobre o prazer de viver, a tal ponto que não consegue mais ficar sem ela e decide torná-la sua favorita oficial. Isso causa um escândalo, pois ninguém quer uma garota “da rua” na Corte.”

Assista ao trailer: